Dragan Džajić potresen zbog Cvetkovićeve smrti: "Zajedno smo sanjali velike snove"

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić oglasio se povodom smrti svog višedecenijskog saradnika u Crvenoj zvezdi Vladimira Cvetkovića.

Dragan Džajić o Vladimiru Cvetkoviću Izvor: MN PRESS

Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić oglasio se o smrti Vladimira Cvetkovića, svog najbližeg saradnika iz najzlatnijeg doba Crvene zvezde, od 1983. do 2001. Džajić je bio direktor, a Cvetković generalni sekretar kluba koji je 1991. godine postao prvak Evrope i svijeta.

"Sa velikom tugom primio sam vijest o odlasku Vladimira Cvetkovića, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Crvene zvezde i srpskog sporta. Pamtiću ga kao izuzetno sposobnog sportskog radnika, čovjeka ogromne energije, vizije i posvećenosti, sa kojim sam proveo najvažnije i najljepše trenutke u svojoj karijeri klupskog funkcionera", rekao je Džajić za sajt FSS.

"Zajedno smo sanjali velike snove, zajedno gradili tim koji je pokorio Evropu i svijet 1991. godine i ispisao stranice istorije koje će zauvijek ostati ponos Crvene zvezde. Takvi uspjesi ne nastaju slučajno. Iza njih ostaju godine rada, povjerenja, zajedničke borbe i vjere da je moguće dostići ono što je tada izgledalo nedostižno. Vladimir Cvetković bio je važan dio tog puta i čovjek koji je znao kako se stvaraju pobednici."

"Danas, kada ga više nema..."

"Danas, kada ga više nema, ostaju sjećanja na jedno veliko vrijeme, na generaciju šampiona i na ljude koji su ispisivali stranice istorije koje nikada neće izbledjeti. Porodici Cvetković, njegovim prijateljima i svima koji su ga voljeli upućujem iskreno saučešće. Zbogom, Cvele. Počivaj u miru", izjavio je Dragan Džajić za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Tagovi

Vladimir Cvetković Dragan Džajić Fudbalski savez Srbije

