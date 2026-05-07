Cvetkovićev sin Rastko igrao u NBA: Poslije Crvene zvezde stigao do Denvera

Bojan Jakovljević
Sin velikog Vladimira Cvetkovića Rastko bio je centar Crvene zvezde u tri navrata, a nastupao i je za Denver Nagetse 1995.

Vladimir Cvetković preminuo je u 85. godini u Beogradu, kao velikan jugoslovenske košarke i košarkaškog i fudbalskog kluba Crvena zvezda. Sport je i privatno bio njegov život, jer je bivša supruga Rada Đurić bila košarkašica, njega kćerka Zorana igrala je košarku, a sada je doktor kliničke psihologije u SAD, a sin Rastko bio je košarkaš Zvezde početkom devedesetih.

Cvetković junior bio je đak Crvene zvezde i njen centar u tri navrata, od 1988. do 1993, u sezoni 1994/95, pa i u takmičarskoj 1998/99. Igrao je i za AEK iz Atine u sezoni 1993/94, kao i za Denver Nagetse u takmičarskoj 1995/96, kada je odigrao 14 mečeva za franšizu iz Kolorada.

U kasnijoj fazi karijere Vladimir Cvetković igrao je za Šopron u Mađarskoj, Espo Honku u Finskoj, Belenenses i Sejšal iz Portugala.

Cijeli život uz Crvenu zvezdu

Sve što je Vladimir Cvetković dodirnuo u karijeri postalo je istorija - bio je strijelac istorijskih slobodnih bacanja za prvu medalju reprezentacije Jugoslavije, bio je dvostruki prvak Jugoslavije sa KK Crvena zvezda i bio je generalni sekretar FK Crvena zvezda i tvorac tima koji je postao prvak Evrope i svijeta 1991.

