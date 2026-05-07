Juniori Crvene zvezde saznali imena rivala u Evroligi: Paklen put za titulu u Atini

Autor Bojan Jakovljević
Juniori Crvene zvezde saznali su imena rivala na završnom turniru Evrolige.

Juniori Crvene zvezde igraće na završnom turniru Evrolige u Atini i biće u B grupi. Protivnici će joj biti ekipe Barselone, Žalgirisa i U18 NextGen 3SSSB. U drugoj grupi su Cedevita Olimpija, INSEP Francuska, Panatinaikos i Real Madrid.

Završni turnir igraće se od 21. do 24. maja u "Sunel Areni u Atini (dvorana košarkaša AEK-a). Ali, finale će se igrati istog dana kada i finale Evrolige, ali ne na istom mjestu nego u toj istoj dvorani.

Prvi meč Zvezda će igrati 21. maja protiv Barselone, pa dan kasnije sa U18 NextGen 3SSSB i na kraju 23. maja protiv Žalgirisa, svi mečevi su u istom terminu (11.15h). Finale se igra u nedjelju 24. maja u 18 časova. Podsjetimo, Zvezda je dobila specijalnu pozivnicu pošto je izgubila na turniru u Beogradu.

