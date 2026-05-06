Bivši košarkaš Nikola Otašević i komentator Darko Plavšić raspravljali su o incidentu Nikole Kalinića na meču Zlatibora i Zvezde zbog kog je isključen.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen

Prethodnu nedjelju u srpskoj košarci nažalost obilježio je incident u Čajetini. Nikola Kalinić je dvaput šakom udario Mateja Čibeja, košarkaša Zlatibora, zbog čega je isključen i ostavio je svoju ekipu na cjedilu. Na kraju, Zvezda je izgubila u Čajetini, morala je da igra i "majstoricu" u Beogradu (koju je dobila 116:62), a i poslije svega i dalje se priča o tom sukobu i reakcijama na njega.

Tako je "burno" bilo i u studiju bivšeg košarkaša Mileta Ilića. U svom podkastu "Jao Mile" na tu temu razgovarao sa nekadašnjim košarkašem Nikolom Otaševićem i komentatorom TV Arena Sport Darkom Plavšićem. Poslije početne analize u kojoj je Plavšić osudio potez Kalinića, istakavši da je pogriješio, Otašević je iznio svoj stav i ispričao da mu se ne sviđa u kom smjeru je otišla "odbrana" košarkaša Crvene zvezde.

Vidi opis Burna rasprava bivšeg košarkaša Partizana i novinara zbog Nikole Kalinića: "Sad je Bog što je nekog ispesničio?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 10 / 10

"Brate, šta god da se desilo, ne možeš da uhvatiš da ga pesničiš. Mislim, možeš. Ljudi, ovo se dešavalo milijardu puta, tuče...", rekao je Otašević koji je rekao da nikada kao igrač nije lično započeo tuču, ali da mu to na kraju nije toliko sporno - nego kako su navijači, Saša Obradović i sam klub reagovali nakon tuče.

Vidi opis Burna rasprava bivšeg košarkaša Partizana i novinara zbog Nikole Kalinića: "Sad je Bog što je nekog ispesničio?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ne osporavam ja to što izbije tuča. Crnjak mi je, hajde kažnjen čovjek... Ali, u prvi mah se svi ogradili, sve katastrofa ponašanje, sutra praviš heroja od njega? Ne kažem da ga treba staviti na stub srama, ali treba jasno ukazati da je pogriješio. I on je čovjek, idemo dalje. Šta praviš sad od njega - Kalina je Bog što je nekog ispesničio? Šta sad, svako treba da se ispesniči nekog? Samo to kažem. Sto puta se potukao, to nije sporno, ali nemoj od njega Boga da praviš. Treba navijači da stanu u zaštitu najiskusnijeg igrača, treba i klub da ga zaštiti, ali nemoj da praviš heroja", rekao je Otašević poslije čega je uslijedila malo burnija rasprava.

Darko Plavšić : "Ali to se i desilo, navijači su stali, klub je stao...".

: "Ali to se i desilo, navijači su stali, klub je stao...". Nikola Otašević : "Po meni, klub je trebalo da kaže, naš igrač je pogriješio, ponio se nesportski, izvinjavamo se u njegovo ime, nesportski potez, neće se ponoviti, a ne da ga vodiš tamo kao da je uradio najbolju stvar na svijetu. Nije uradio sportsku stvar. Desiće se i drugi put s drugim igračem tuča. Tuča se desi, šta ima veze, tuča se desi, to znači da ti je stalo. Ne možeš da opravdavaš jedan dan, čuo si Sašinu izjavu, ovo je nedopustivo ponašanje, sutra stajemo iza Kaline, on je brat , hvalospjevi jer je ispesničio nekog".

: "Po meni, klub je trebalo da kaže, naš igrač je pogriješio, ponio se nesportski, izvinjavamo se u njegovo ime, nesportski potez, neće se ponoviti, Nije uradio sportsku stvar. Desiće se i drugi put s drugim igračem tuča. Tuča se desi, šta ima veze, tuča se desi, to znači da ti je stalo. , hvalospjevi jer je ispesničio nekog". Darko Plavšić : "Moramo da definišemo neke stvari. Normalno je da će navijači Zvezde da stanu iza njega, njen je najveći igrač u posljednjih deset godina i sinonim uspjeha".

: "Moramo da definišemo neke stvari. Normalno je da će navijači Zvezde da stanu iza njega, njen je najveći igrač u posljednjih deset godina i sinonim uspjeha". Nikola Otašević: "Bilo je navijača koji su pljuvali po njemu, da li je moguće ovako da se ponaša... To je klasična nemoć, pa se potučeš. Sve je to sportski, niko mu nije zamjerio, pa ni taj igrač Zlatibora. Tuča je tuča. Ali nemoj od njega da praviš heroja jer se potukao, to je podstrek da se drugi tuku.

Pogledajte 00:16 Nikola Kalinić tuča na meču Zvezda - Zlatibor Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Mile Ilić i Darko Plavšić se nisu složili sa ovom ocjenom, na šta je Otašević rekao: "Pa 16 puta ga prikazuju kao da je uradio neku vrhunsku stvar. Pa izjave po novinama, stajemo iza Kaline... Nije ga kaznila Zvezda kao klub, nego liga, ne vjerujem da će ga klub kazniti. Kažem da nije uradio dobru stvar, to je bacilo sjenku na meč, a Čajetina pobijedila. Niko da kaže majstori svaka čast, svi pričamo o incidentima. Ovo na kraju je bila provokacija sigurno, ali to nije bilo na terenu. Sto puta ti neko nešto kaže, možda ga je provocirao, ali ne možeš da ga uzmeš i udariš pesnicom. On je vrhunski, svjetski igrač, iako ja navijam za Partizan, ali to nije u redu. Ne zamjera što je htio da razmrda ekipu, ali pričamo prvo sve najgore, pa odjednom je Bog i svi stajemo iza Kaline. Ono juče je sujeta, da ih uzmemo i nabijemo 50 razlike. Sudije ih pustile da ih prebiju, to je sve bilo u drugom planu. Ništa ne sviraju, prebiše ih", rekao je bivši košarkaš.

Komentator sa TV Arena Sport nije se složio sa tim, istakao je da je to "jedini ispravan način da se reaguje" poslije nemilih scena i teškog poraza, poručio je Otaševiću da bi valjda kao bivši košarkaš to trebalo da zna, a potom je uslijedila rasprava o tome da li je suđenje bilo naklonjeno domaćinu.

Pogledajte 00:14 Delije skandiraju Nikoli Kaliniću Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

"Ne odgovara ti reakcija Kalinića, ne odgovara ti način reakcije igrače Zvezde koji su izašli sljedeću utakmicu riješeni da igraju košarku i pobijede protivnika koji ih je pobijedio. Kako šta će da dokažu? Okupili se poslije meča, imali sastanke da se spreme... Ti kao bivši igrač bi trebalo bolje da razumiješ tu situaciju", kazao je Plavšić koji se nije složio s ocjenom da je Zvezda "zbog sujete", kako je to rekao Otašević, bila spremna da igra presing 40 minuta protiv protivnika.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:00 Nikola Kalinić navija na meču Zvezda - Zlatibor Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)