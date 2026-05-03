Oglasili se Zvezda i Drčelić: Klub stao uz Kalinića, tvrdi da nije prvi udario Čibeja

U saopštenju Zvezde ističu da je Kalinić žrtva provokacija, dok predsjednik Drčelić brani svog igrača od napada i neistina.

KK Crvena zvezda oglasila se danas saopštenjem povodom tuče između Nikole Kainića i Mateja Čibeja na utakmici u Čajetini i stala je na stranu svog igrača u ovom slučaju. Uz poruku da se "krivac pretvorio u žrtvu", Zvezda ističe da je zapravo Čibej prvi udario Kalinića, iako ga je u međuvremenu suspendovala KLS.

"Kao klub nećemo ćutati na lošu organizaciju utakmice, neprimjereno ponašanje predsjednika KK Zlatibor u više navrata, od gađanja sudija loptom na terenu, do neprimjerenog dobacivanja našim igračima nakon meča prilikom davanja izjave delegatu meča. Prvotimac KK Zlatibor Matej Čibej već dva dana dobija prostor u medijima koji su bliski klubovima koji nikakve veze nemaju sa ovim utakmicama i našim klubom, a kreirani su samo sa ciljem da šire neistine o KK Crvena zvezda", navodi se u saopštenju Zvezde i dodaje:

"Takvi pokušavaju da 'objasne' kako igrač KK Zlatibor nije prvi udario prvotimca KK Crvena Zvezda Nikolu Kalinića, iako snimak iz drugog ugla nedvosmisleno pokazuje da nije bilo tako!"

Iz tabora Crvene zvezde pak poručuju da ne opravdavaju postupak Nikole Kalinića koji je dvaput šakom udario protivnika, ali ne žele da dozvole da i ostali akteri prođu nekažnjeno:

"KK Crvena zvezda ne opravdava postupak našeg igrača, koji je izazvan i koji je učestvovao u ovom sukobu. On već snosi posljedice i kažnjen je. Međutim, nećemo dozvoliti da se jedan neprimjeren događaj na košarkaškom terenu (u kome mnogi koji su učestvovali nisu ni sankcionisani, poput cijele klupe KK Zlatibor, uključujući i njihovog predsjednika) mnogi koriste da ga u svojim 'analizama' izjednačavaju sa skandaloznim tučama ispred noćnih barova (koja još uvijek nema svoj epilog) ili se čak bave i navodnim privatnim problemima našeg igrača - u pokušaju da od krivca naprave žrtvu!"

"Organizacija utakmice je bila loša, ponašanje pojedinaca KK Zlatibor pored terena i kasnije na tribinama još gore, a u događaju sa parketa na koji nismo ponosni, slučajno se našao isti igrač koji je provocirao pojedine igrače KK Crvena zvezda tokom utakmica, o čemu takođe postoje snimci", dodaje se.

Oglasio se i Drčelić

Predsjednik KK Crvena Zvezda Željko Drčelić je takođe prokomentarisao čitavu situaciju.

"Mi kao klub pokušavamo da uspostavimo novi pristup u srpskoj košarci i gospodsko ponašanje u kome nećemo reagovati na svaku provokaciju Ili pokušaje iznošenja neistina. Međutim, prljava i prizemna kampanja koja se vodi već dva dana protiv KK Crvena zvezda i našeg prvotimca Nikole Kalinića prevršila je svaku mjeru. Cijeli Klub, ali i lično kao predsjednik, stajemo u potpunosti iza našeg igrača koji je nakon utakmice izložen napadima koji nemaju nikakve veze sa događajima na parketu! Nikola Kalinić je kažnjen. Tu kaznu je zaslužio prema pravilniku, kao i ostali prvotimci kluba čiji sam predsjednik. Međutim, iako je tu priča, vjerujemo trebalo da se završi, postala je incijalna kapisla za mnoge koji liječe svoje frustracije, svoje probleme i upiru prstom u Crvenu zvezdu. Nikola Kalinić je, vođa, čovjek koji se nesebično daje klubu. Pošto izgleda moram da podsjetim zaboravne, košarkaš je koji ima najveću karijeru od svih aktera ovih utakmica, čovjek koji se vratio u nacionalni tim nakon pet godina samo kako bi pomogao reprezentaciji Srbije."

"U Crvenoj zvezdi je bio u dobrim i lošim momentima. Ima ih i on kao igrač, ali je i dalje pobjednik, osvajač Evrolige, višestruki osvajač brojnih titula sa Crvenom zvezdom, ima ih čak osam i mnogo znači klubu i u trenucima kada mu ne ide. Zato je vrijeme da zaćute oni koji ne mogu u isti koš i rečenicu sa njim. Kao predsjednik kluba, ali i kao čovjek, neću dozvoliti da se Nikola Kalinić napada na ovako krajnje prizeman način. Takođe, i da se koristi kao sredstvo i povod za napad na Crvenu zvezdu. Kao veliki klub nećemo dozvoliti raznoraznima ovakve napade kao i da svoju 'reputaciju' grade na štetu našeg kluba i naših košarkaša”, rekao je predsjednik crveno-bijelih.

Inače, majstorica između Zvezda i Zlatibora igra se večeras od 19 časova.