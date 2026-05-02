Nije samo Nikola Kalinić kažnjen: Ovo su sve sankcije KLS zbog haosa u Čajetini

Pored suspenzije i kazne za Nikolu Kalinića, KLS je kaznila i Ebuku Izundua, Mateja Čibeja i druge učesnike haosa u Čajetini
Nikola Kalinić suspendovan je na dvije utakmice i kažnjen sa 7.000 evra zbog tuče i haosa u Čajetini na meču Crvene zvezde i Zlatibora. Nije jedini koji se našao na spisku sankcionisanih od strane KLS. Određene su kazne i drugim učesnicima haosa.
Kako je potvrđeno od strane KLS, iz Crvene zvezda su sa po 1.000 evra kažnjeni Ebuka Izundu i Dejan Davidovac, dok su crveno-bijeli kažnjeni sa 8.400 dinara zbog tehničke greške klupe.
Kada je u pitanju Zlatibor, Matej Čibej koji je učestvovao u tuči kažnjen je sa 1.000 evra. Isti iznos moraće da plate i njegovi saigrači Stefan Savić i Terens Krisofer Hanter-Vitfild. Takođe, Zlatibor će zbog nesportskog ponašanja morati da plati kaznu od 300.000 dinara, predsednik kluba Rajko Pelverović je kažnjen sa 240.000 dinara, a klub sa 60.000 dinara zbog propusta u organizaciji.
Zlatibor je slavio u drugom meču sa 94:89 i izjednačio rezultat u plej-of seriji. Treći meč igra se u Pioniru 3. maja u 19 časova. Meč je obilježio sukob Kalinića i Čibeja...