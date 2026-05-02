Kodi Miler-Mekintajer posjetio patrijarha Porfirija

Košarkaš Crvene zvezde u posjeti patrijarhu.

Crvena zvezda je bila bitku u Čajetini, protiv tima Zlatibora u drugoj utakmici plej-ofa Košarkaške lige Srbije, a plejmejker tima Saše Obradovića, s obzirom na to da nije bio dio tima, imao je neke druge planove. Kodi Miler-Mekintajer posjetio je patrijarha Porfirija i fotografijom se pohvalio na društvenim mrežama.

Organizator Crvene zvezde nije se našao na spisku za mečeve u domaćem šampionatu, pa je odlazak crveno-bijelih na Zlatibor iskoristio da posjeti patrijarha Porfirija, a time se pohvalio i na instagram profilu. Zbog osmijeha na licima sa fotografije može se pretpostaviti da je razgovor predstavljao zadovoljstvo za obje strane.

Ujedno, Mekintajer nije dodao nikakav komentar uz fotografiju koja je osvanula na društvenim mrežama. Ipak, mnogi navijači bili su iznenađeni susretom, pa je fotografija brzo postala viralna na raznim platformama. Miler-Mekintajer dobro poznaje Srbiju, s obzirom na to da je najprije igrao u Partizanu od 2020. do 2021, a onda je stigao 2024. u Crvenu zvezdu. Ujedno, pravoslavlje mu nije strano, jer je imao priliku da se oproba i u Rusiji.

I dok je Mekintajer uživao u razgovoru, njegov tim je poražen u Čajetini, u drugom plej-ofu meču, pa je tako sebi zakomplikovao put na Fajnal-for nacionalnog takmičenja. Zvezda je najprije bila ubjedljiva u Beogradu i pobijedila 112:73, ali je onda u potpunosti potonula u grotlu dvorane u Čajetini i poražena je 94:89.

Da li Mekintajer ostaje u Crvenoj zvezdi?

O odlasku Mekintajera iz Crvene zvezde se sve glasnije priča. Američki plejmejker trebalo bi da obuče dres Olimpijakosa, a zbog njega je već započeta čistka u klubu iz Pireja. Kako se još ranije navodilo pretpostavlja se da će se grčki tim rastati sa Frenkom Nilikinom, Korijem Džozefom, Monte Morisom i Kinanom Evansom. Mekintajer u Zvezdi bilježi 12,4 poena, 4,5 uhvaćenih lopti i 7,5 asistencija, ali i jednu ukradenu loptu za 31 minut na terenu.

