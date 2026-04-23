Olimpijakos čini sve da dovede plejmejkera Crvene zvezde. Kodi Miler-Mekintajer imaće sve uslove u Pireju da bude prvi organizator igre.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Sve glasnije se priča o odlasku Kodija Miler-Mekintajera iz Crvene zvezde. Navodno je poznato da će karijeru nastaviti u Olimpijakosu iz Pireja, a kako bi tim Jorgosa Barcokasa bio spreman za dolazak Amerikanca, moraće i da oslobodi mjesto za organizatora igre. Zbog toga su u crveno-belom timu iz Grčke najavljeni otkazi - čak četiri.

Kako javljaju tamošnji mediji, preciznije "Sport24", Olimpijakos je najavio čistku u klubu, sve zbog dolaska Mekintajera. Klub će se navodno oprostiti od čak četvorice igrača na kraju sezone. Riječ je o bivšem košarkašu Partizana Frenku Nilikini, a potom će se zahvalnice uručiti i Koriju Džozefu, Monte Morisu i Kinanu Evansu, koji je popriličan dio sezone propustio zbog povrede.

Vidi opis Pljušte otkazi u Olimpijakosu zbog Mekintajera: Barcokas precrtao čak 4 igrača zbog Zvezdinog pleja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Cilj je da inicijativu na terenu, odnosno u organizaciji igre, preuzme Mekintajer, a uz sebe će Amerikanac imati i iskusnog Tomasa Vokapa. Klub iz Pireja navodno dovodi Kodija na dvije godine, uz mogućnost produženja saradnje na još jednu sezonu, a u ugovoru bi trebalo da stoji iznos od 7.000.000 evra.

Kodi možda na početku sezone nije najbolje shvatio ulogu organizatora igre, ali su njegove partije iz meča u meč postajale sve zrelije i važnije za Crvenu zvezdu. U međuvremenu je shvatio da njegov poenterski učinak nije presudan za pobjedu tima sa Malog Kalemegdana, pa je pažnju posvetio razigravanju tima.

Mekintajer je uspio da izjednači i rekord Nika Kalatesa po broju asistencija u sezoni, što dovoljno govori o kakvom potencijalu Olimpijakosa je riječ. Sa druge strane, valjalo bi istaći i statistiku prema kojoj Mekintajer u Zvezdi bilježi 12,4 poena, 4,5 uhvaćenih lopti i 7,5 asistencija, ali i jednu ukradenu loptu za 31 minut na terenu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!