logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga potvrdila, Kodi-Miler Mekintajer je najbolji: Zbog ovoga Olimpijakos ne žali milione

Evroliga potvrdila, Kodi-Miler Mekintajer je najbolji: Zbog ovoga Olimpijakos ne žali milione

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer odigrao je istorijsku sezonu u Evroligi.

Kodi Miler-Mekintajer oborio je rekord Evrolige po broju asistencija u sezoni Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer oborio je rekord Evrolige po broju asistencija u sezoni - 289! Plejmejker crveno-belih je tako premašio Nika Kalatesa koji je u sezoni 2018/19 imao 286, što je zvanično potvrđeno iz elitnog takmičenja.

Amerikanac je samo potvrdio status jednog od najboljih dodavača jer se nalazi i na trećoj poziciji večne liste sa brojkom od 284, što mu je uspelo u sezoni 2023/24 u dresu Baskonije.

U top 10 se nalazi još triput iskusni Kalates iz perioda kada je igrao za Barselonu i Panatinaikos, a tu su i Ti Džej-Šorts, Kavin Pengos i Silvan Francisko.

Kraj u Zvezdi

Kodiju Mileru-Mekintajeru na kraju sezone ističe ugovor sa Crvenom zvezdom i navodno je blizu potpisivanja višegodišnjeg ugovora sa Olimpijakosom. On je u Zvezdi proveo dvije sezone, ove je bio jedan od najstandardnijih u timu i realno je da dobre partije naplati.

Atinski velikan mu je navodno ponudio dvogodišnji ugovor sa opcijom produžetka na još jednu. Miler-Mekintajer bi u prve dvije sezone zarađivao po 2.500.000 evra godišnje, a ukoliko bi se dogovorili o potencijalnoj trećoj godini, plata bi iznosila približno 3.000.000 evra.

Na Malom Kalemegdanu su ovo dočekali spremno, pošto strani izvori govore da je sve gotovo oko dolaska iskusnog Krisa Džounsa, 33-godišnjeg pleja koji je ovu sezonu proveo u Hapoelu iz Tel Aviva.

Tagovi

KK Crvena zvezda Kodi Miler Mekintajer košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC