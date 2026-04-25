Evroliga potvrdila, Kodi-Miler Mekintajer je najbolji: Zbog ovoga Olimpijakos ne žali milione

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer odigrao je istorijsku sezonu u Evroligi.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer oborio je rekord Evrolige po broju asistencija u sezoni - 289! Plejmejker crveno-belih je tako premašio Nika Kalatesa koji je u sezoni 2018/19 imao 286, što je zvanično potvrđeno iz elitnog takmičenja.

Amerikanac je samo potvrdio status jednog od najboljih dodavača jer se nalazi i na trećoj poziciji večne liste sa brojkom od 284, što mu je uspelo u sezoni 2023/24 u dresu Baskonije.

U top 10 se nalazi još triput iskusni Kalates iz perioda kada je igrao za Barselonu i Panatinaikos, a tu su i Ti Džej-Šorts, Kavin Pengos i Silvan Francisko.

289 dimes, he’s now the record holder@CodiTyree0shattered the assists record after coming close in the 2023/24 season!pic.twitter.com/g2f6tAZl0J — EuroLeague (@EuroLeague)April 25, 2026

Kraj u Zvezdi

Kodiju Mileru-Mekintajeru na kraju sezone ističe ugovor sa Crvenom zvezdom i navodno je blizu potpisivanja višegodišnjeg ugovora sa Olimpijakosom. On je u Zvezdi proveo dvije sezone, ove je bio jedan od najstandardnijih u timu i realno je da dobre partije naplati.

Atinski velikan mu je navodno ponudio dvogodišnji ugovor sa opcijom produžetka na još jednu. Miler-Mekintajer bi u prve dvije sezone zarađivao po 2.500.000 evra godišnje, a ukoliko bi se dogovorili o potencijalnoj trećoj godini, plata bi iznosila približno 3.000.000 evra.

Na Malom Kalemegdanu su ovo dočekali spremno, pošto strani izvori govore da je sve gotovo oko dolaska iskusnog Krisa Džounsa, 33-godišnjeg pleja koji je ovu sezonu proveo u Hapoelu iz Tel Aviva.