"Zašto Kalinić nije udario Klajburna u glavu?": Berić javno kritikovao košarkaša Zvezde zbog incidenta

Dragan Šutvić
Mića Berić oglasio se zbog incidenta koji se dogodio na meču Crvene zvezde i Zlatibora sa Nikolom Kalinićem i Matejem Čibejom.

Miroslav Berić kritikuje Nikolu Kalinića

Incident na meču Crvene zvezde i Zlatibora u Čajetini i dalje je jedna od tema u srpskoj košarci. Bivši košarkaš Partizana Miroslav Berić komentarisao je upravo taj detalj i sve što se dogodilo. Kritikovao je iskusnog košarkaša crveno-bijelih Nikolu Kalinića zbog udaranja Mateja Čibeja.

"Prošlo je par dana, drugačije bih pričao da se desilo danas. Velika sramota. Sve ono što je Saša Obradović rekao na konferenciji - to je to. Nema šta dalje. Sramotan gest. Šta da kažem? Zašto tako nije uradio protiv Barselone? Što nije udario Vila Klajburna u glavu", rekao je Berić u podkastu "Pick and roll".

Tvrdi da je Nikola pogrešio i njegov potez shvata kao odraz nemoći. U isto vrijeme čestita Zlatiboru na prikazanom.

"Previše je, svako analizira ko je šta rekao. Apsolutno niko nikoga ne treba da udari, pritom i bez razloga. To je odraz nemoći zbog toga što lošije djeluje na terenu. Tako je išla utakmica. Neprijatno ti je i gubiš od jednog Zlatibora. Oni su fenomenalan tim, svaka im čast, ali mislim na poređenje dva tima. Ušli su maksimalno, Protić je uhvatio meč života, izgledao je nevjerovatno iako se vidi da je disao na škrge. Poslije je i smirivao izjavom, svaka mu čast", pojasnio je Berić.

Zašto je spominjao Klajburna?

Crvena zvezda je izgubila od Barselone u plej-inu Evrolige (80:72), a na tom meču dominirao je Vil Klajburn. Dao je 22 poena i imao je nevjerovatan početak meča gdje je dao šest trojki iz šest pokušaja.

Barselona je u narednom kolu izgubila od Monaka i ostala bez plej-ofa, a Klajburn je trenutno povrijeđen i sezona je za njega gotova.

Nikola Kalinić tuča na meču Zvezda - Zlatibor
Izvor: Arena 1 Premium

