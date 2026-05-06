Čima Moneke u spotu srpske pjevačice

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Košarkaš Crvene zvezde našao se u spotu srpske pjevačice Ivane Boom Nikolić, pjesma će uskoro da bude objavljena.

cima moneke u spotu kod ivane boom nikolic Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda počinje plej-of ABA lige i čeka je serija sa Cedevita Olimpijom koja se igra na dvije pobjede. Tokom tih mečeva će Čima Moneke da se pojavi u spotu kod srpske pjevačice Ivane Boom Nikolić. Ona se oglasila na društvenim mrežama, najavila promociju novog albuma i da će u njemu da se nađe košarkaš crveno-bijelih.

U pitanju je pjesma "U liftu" koju će da objavi 11. maja u 15 časova i baš tada će javnost moći da vidi o kakvom spotu se radi i kakva je uloga Monekea u njemu. Biće zanimljivo vidjeti i to, mada je Čima poznat i po tome da voli da se pojavljuje u javnosti i van terena, ima i svoj kanal, često gostuje i u raznim podkastima.

Zanimljivo je i da Moneke ne bi bio prvi inostrani košarkaš Zvezde koji je bio u spotovima srpskih pjevačica. Nešto slično je uradio Džejms Feldin sa Majom Berović.

Čima Moneke posle poraza od Partizana u derbiju
