"Zvezda je ponudila 1,5 miliona dolara": Amerikanac je zamjena za Mekintajera, ovo su novi detalji

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Izraela, Crvena zvezda je ponudila Krisu Džounsu 1,5 miliona dolara.

Kodi Miler Mekintajer je na izlaznim vratima iz Crvene zvezde i blizu je prelaska u Olimpijakos. U klubu rade sve kako bi što prije našli zamjenu za njega i deluje da su je pronašli u vidu Krisa Džounsa (33). Američkog plejmejkera koji igra za Hapoel Tel Aviv.

"Crvena zvezda je Džounsu ponudila 1,5 miliona evra po sezoni i pregovori su u završnoj fazi. Pregovori su počeli prije nekoliko sedmica i Zvezda u njemu vidi zamjenu za Mekintajera koji ide u Olimpjiakos. Kris je nedavno dobio ponudu za produžetak saradnje sa Hapoelom, ali je odbio", navodi se u tekstu izraelskog "Israel Hajoma".

Kris Džouns je ove sezone bilježio prosječno 9,8 poena, 4,3 asistencije i 1,9 skokova po utakmici. Pružio je neke fantastične partije, posebno u završnici sezone i pomogao ekipi da obezbijedi direktan plasman u plej-of. Sada ih čeka treći meč sa Realom u seriji i ako izgube završiće takmičenje. Madriđani vode sa 2:0 i bliži su prolasku na fajnal-for u Atini.

Ko je Kris Džouns?

Kris Džouns pokriva pozicije plejmejkera i beka i karijeru je počeo u rodnom Garlandu (Teksad). Tamo je išao i na koledž, ali 2015. godine nije draftovan u NBA ligi. Prvi profesionalni klub bio mu je u Mongoliji i zvao se Tuv Ajmag TuV Ugarts. Odatle je došao u Švajcarsku (Starvings Bazel), pa je dvije sezone proveo u belgijskom Monsu.

Tada su ga primijetili jači klubovi, proveo je sezonu u Bursi, pa u Makabiju iz Tel Aviva, Asvelu i onda je tri sezone proveo u Valensiji gdje je ostavio odličan utisak. Sada je u Hapoelu i smeta mu što nije prva opcija i starter, tako da je to jedan od glavnih razloga što traži drugu sredinu.

