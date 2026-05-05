logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janis Sferopulos pred novim poslom u Evroligi: Poslije Zvezde preuzima dvostrukog prvaka Evrope?

Janis Sferopulos pred novim poslom u Evroligi: Poslije Zvezde preuzima dvostrukog prvaka Evrope?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Bivši trener Crvene zvezde u pregovorima sa Efesom

Janis Sferopulos u pregovorima sa Efesom Izvor: MN PRESS

Bivši trener Crvene zvezde Janis Sferopulos (59) jedan je od kandidata da preuzme Efes. Specijalizovani portal "Eurohoops" objavio je da uprava dvostrukog prvaka Evrope bira između Sferopulosa i Vasilisa Spanulisa (43), koji je u martu napustio Monako.

Sferopulos već pregovara sa Efesom i u blagoj je prednosti u odnosu na Spanulisa. Jedan od njih dvojice definitivno će zamijeniti Pabla Lasa (58) poslije razočaravajuće sezone turskog velikana. Efes je ušao u takmičarsku godinu pod vođstvom srpskog trenera Igora Kokoškova, ali se on zadržao na klupi samo do kraja novembra. I tada je bilo pregovora Turaka i Sferopulosa, ali je izbor ipak pao na trofejnog Španca.

Efes je završio pretposljednji na tabeli Evrolige, sa razočaravajućim skorom 12-26, dok u turskom prvenstvu zauzima peto mjesto sa učinkom 19-10. 

Sferopulos je bez posla od oktobra, kada se rastao sa Zvezdom poslije lošeg početka sezone. U trenutku raskida bio je pod ugovorom sa crveno-bijelima sve do juna 2027.

Tagovi

Janis Sferopulos KK Crvena zvezda košarka Efes Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC