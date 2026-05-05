Janis Sferopulos pred novim poslom u Evroligi: Poslije Zvezde preuzima dvostrukog prvaka Evrope?

Bivši trener Crvene zvezde u pregovorima sa Efesom

Bivši trener Crvene zvezde Janis Sferopulos (59) jedan je od kandidata da preuzme Efes. Specijalizovani portal "Eurohoops" objavio je da uprava dvostrukog prvaka Evrope bira između Sferopulosa i Vasilisa Spanulisa (43), koji je u martu napustio Monako.

Sferopulos već pregovara sa Efesom i u blagoj je prednosti u odnosu na Spanulisa. Jedan od njih dvojice definitivno će zamijeniti Pabla Lasa (58) poslije razočaravajuće sezone turskog velikana. Efes je ušao u takmičarsku godinu pod vođstvom srpskog trenera Igora Kokoškova, ali se on zadržao na klupi samo do kraja novembra. I tada je bilo pregovora Turaka i Sferopulosa, ali je izbor ipak pao na trofejnog Španca.

Efes je završio pretposljednji na tabeli Evrolige, sa razočaravajućim skorom 12-26, dok u turskom prvenstvu zauzima peto mjesto sa učinkom 19-10.

Sferopulos je bez posla od oktobra, kada se rastao sa Zvezdom poslije lošeg početka sezone. U trenutku raskida bio je pod ugovorom sa crveno-bijelima sve do juna 2027.