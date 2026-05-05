"Zbližilo nas je sve što se dogodilo u Čajetini": Batler zna šta Crvena zvezda mora da promeni

Džered Batler pričao je o Crvenoj zvezdi, incidentu koji se dogodio protiv Zlatibora i svemu što slijedi.

Crvena zvezda prošla je na fajnal-for domaćeg šampionata poslije "majstorice". U trećem meču je ubjedljivo savladala Zlatibor, ali je i dalje jedna od glavnih tema haos sa druge utakmice. Tada je u Čajetini došlo do fizičkog obračuna između Nikole Kalinića i Mateja Čibeja. Priznao je Džered Batler da je sve to uticalo na ekipu.

"Poslije poraza u drugom meču smo morali da se vratimo i oporavimo. Da nekako vratimo naš identitet i mislim da smo u tome uspjeli. Utakmica je bila važna za nas iz više razloga. Ovo je plej-of i moramo da budemo povezaniji nego ikada. Iako se desilo to što se desilo u drugoj utakmici, mislim da nas je to nekako dodatno zbližilo i pokrenulo da se borimo jedni za druge", rekao je Batler za "Meridian sport".

Tvrdi da je taj incident i sve to što se dogodilo već "arhivirano".

"Emocije su jednostavno bile jake. Svi smo takmičarski nastrojeni i takve stvari se dešavaju."

Želi američki košarkaš titule i u KLS i u ABA ligi gdje će igrati sa Cedevita Olimpijom.

"Intenzitet u odbrani je najvažniji, da budemo povezani, da se borimo jedni za druge i da igramo kao tim i jedna cjelina. Spreman sam za plej-of ABA lige. Utakmica je bila dobra, moramo da budemo fokusirani. Ovo je plej-of i svaki detalj je bitan", zaključio je Batler.

