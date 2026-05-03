Zvezda uzvratila šamar Zlatiboru: 54 razlike u majstorici u Pioniru

Crvena zvezda se ubjedljivom pobjedom revanširala Zlatiboru za poraz i plasirala na Fajnal-for KLS u Nišu. Igraće krajem maja protiv boljeg iz duela Spartak - Borac.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda deklasirala je Zlatibor 116:62 u "majstorici" četvrtfinala plej-ofa Košarkaške lige Srbije. U napetom meču, sa podignutom tenzijom poslije haosa u petak u Čajetini, crveno-bijeli su odigrali sa povišenim stepenom borbene gotovosti i ni na trenutak nisu spuštali nogu sa gasa protiv autsajdera.

Šampion KLS-a uspio je da nanese bolan poraz crveno-bijelima u petak, istorijski za KK Zlatibor, ali nije bilo realno da odigra ravnopravno i na terenu Zvezde protiv maksimalno motivisanih domaćina. Džordan Nvora ubacio je 26 poena, Nikola Đurišić i Ognjen Dobrić po 15, Ebuka Izundu 14, Tajson Karter 12 poena...

Koliko su igrači Zvezde bili riješeni da pobijede nije pokazala samo konačna razlika, koja je rasla kroz čitav meč, već i izuzetno borbeni nastup svih igrača crveno-bijelih. Kapiten Ognjen Dobrić prednjačio je u borbenosti, pa se u jednom trenutku bacio na parket u borbi za loptu protiv Mateja Čibeja, Slovenca kome je Pionir zviždao pri svakom kontaktu sa loptom zbog tuče protiv Nikole Kalinića u petak.

Tako agresivni crveno-bijeli nisu uspijevali da pogađaju sa distance ove večeri, ali su šutirali za dva poena sa ogromnom preciznošću (40/52) i tako su nalazili način da povećavaju razliku do posljednjeg trenutka meča.

Kažnjeni Nikola Kalinić gledao je meč u civilu kraj klupe i neće imati pravo da igra ni u polufinalu Fajnal-fora (29-31. maj), a vratiće se na teren u četvrtak, kada će Zvezda igrati protiv Cedevita Olimpije na početku ABA plej-ofa.

