Rade Bogdanović: Zvezda od 40 miliona izgubila i prebila, velika sramota

Bivši srpski fudbalski reprezentativac osudio ponašanje Nikole Kalinića i poručuje Zvezdi da ne bi trebalo nikoga da optužuje posle tuče protiv Zlatibora.

Bivši srpski fudbaler Rade Bogdanović komentarisao je tuču košarkaša Zvezde i Zlatibora Nikole Kalinića i Mateja Čibeja i oštro osudio igrača crveno-bijelih koji je kažnjen jer je bacio rivala na leđa i udarao ga u glavu.

Rekao je da je Zvezda sa budžetom od "40 miliona evra" izgubila od Zlatibora i da je pritom prebila njihove igrače. Uz to, naglasio je da je sramota šta se dogodilo na utakmici i poručio je Zvezdi da ne bi trebalo nikoga da krivi za to loše ponašanje.

"Kako ja to vidim? Ne mogu da kažem kao tragediju srpskog sporta, ali košarkaški klub Crvena zvezda koliko sam čuo ima budžet 40 miliona. Taj budžet im je neko dao, nisu to zaslužili. Dao im je budžet da pobjeđuju, pune dvoranu, da svojim ponašanjem privlače mladost da igra košarku. Juče sam pročitao negdje u novinama naslov 'Hrabra Zvezda udarila na Zlatibor'. Nije udarila, prebila je njihove igrače i izgubila sa budžetom od 40 miliona evra, a plata one firme 'Zlatiborac' neto ne prelazi više od Kalinićeve godišnje plate", rekao je Rade Bogdanović na TV Prva.

"Mislim da je to jedna velika sramota i ne treba nikog da optužuju, sami su krivi za to ponašanje, treba svi da ih sankcionišu. Trener se oglasio, ali treba i drugi da se oglase. Jako loša slika. Ja se ne razumijem u košarku, ja sam partizanovac u košarci, ne novopečeni, nego od vremena Kićanovića. One scene su jako ružne, iako je Kalinić vrhunski košarkaš i reprezentativac", dodao je on.

Poslije nasilnih scena na utakmici, pa i poslije nje, a sa Kalinićem u glavnoj ulozi, Zvezda će u nedjelju od 19 časova dočekati KK Zlatibor u "majstorici" u Beogradu. Pobjednik utakmice igraće na Fajnal-foru Košarkaške lige Srbije u Nišu, a uoči početka su dva tima ušli u rat saopštenjima.

