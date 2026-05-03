Zlatibor hitno odgovorio Crvenoj zvezdi: Zakuvalo se nekoliko sati prije utakmice odluke

KK Zlatibor naglasio da je Nikola Kalinić kriv za incident u Čajetini i potpuno stao u zaštitu svog igrača.

KK Zlatibor iz Čajetine odgovorio je Crvenoj zvezdi na saopštenje povodom tuče na utakmici dva tima u petak. Zlatiborci su bez pominjanja imena Nikole Kalinića naveli da je igrač Zvezde "napao, odnosno prvo povukao, pa dva puta udario" igrača Zlatibora i da je on inicijator svega.

KK Zlatibor je u potpunosti podržao svog igrača Mateja Čibeja koji je učestvovao u tuči sa Kalinićem i naglasio da on "apsolutno nije kriv" za ono što se dogodilo. Takođe, Zlatibor je naglasio i da niko iz publike nije kriv kada igrač Zvezde "skoči na tribine i krene da se obračuna sa ljudima na tribini".

Pročitajte saopštenje Zlatibora koje je objavljeno nekoliko sati pred "majstoricu" četvrtfinala plej-ofa KLS, na terenu Zvezde u nedelju od 19 časova.

"Prije svega, ovo je trebalo da bude praznik košarke za Zlatibor i Čajetinu, u prepunoj dvorani sa jednim od naša dva najbolja kluba. Međutim odlična igra našeg kluba i zaslužena pobjeda protiv Crvene zvezde, zahvaljujuci incidentu za koji KK Zlatibor ne snosi nikakvu odgovornost, pada u drugi plan".

"Umjesto da se bavimo velikom i zasluženom pobjedom kluba koji ima 100 puta manji budžet od svog protivnika, sada svi koriste neku svoju priliku, kako bi napravili nekakvu korist ili zamjenom teza osudili KK Zlatibor. Organizacija utakmice je bila na najvećem mogućem nivou, sa velikim brojem pripadnika obezbjeđenja i policije i sve je bilo i žaru sportske borbe bez ikakvog vreijđanja bilo kog igrača Crvene zvezde, a uz krajnje sportsko navijanje za svoj klub, koji je prikazao na terenu da može da pobijedi i mnogo bolje protivnike."

"Međutim od trenutka kada je igrač Crvene zvezde napao, odnosno prvo ga povukao da padne i dva puta udario našeg igrača dok je on ležao na terenu, sve je otišlo u pogrešnom smjeru. KK Zlatibor ne snosi nikakvu odgovornost, jer je inicijator incidenta igrač Crvene zvezde i nemoguće je očekivati da će domaća publika poslije svega što se desilo da još aplaudira na to".

"U potpunosti stojimo na strani našeg igraca Mateja Čibeja, jer apsolutno nije kriv za ovo što se desilo, a još manje je kriv bilo ko iz publike kada igrač Crvene zvezde skoči na tribine i krene da se obračuna sa ljudima na tribini. Smatramo da smo svojim radom i titulama koje smo osvojili u prethodnom periodu zaslužili malo bolji tretman, odnosno zaslužili smo ono najmanje što bi svi trebali da rade, a to je da prenesu istinito ono što se desilo, a ne da se zamjenom teza pokuša da opravda incident i krivac, odnosno inicijator svega, što je vidjela cijela košarkaska javnost u Srbiji".

"Da li je predsjednik KK Zlatibor kriv sto je igrač Crvene zvezde dva puta udario našeg igrača ili je možda predsjednik Zlatibora tražio od igrača Crvene zvezde da rukama ruši tunel i da se svađa sa navijačima, a ono čime bi svi trebalo da se bave, to je istorijska pobjeda Zlatibora, koji se neće predati ni u majstorici".

"U prilog svemu ovome govori i izjava trenera Crvene zvezde koji se na početku konferencije izvinio za ponašanje svoje ekipe, što je korektno sa njegove strane", navedeno je u saopštenju.

