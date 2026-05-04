Poznato kako su glasali Partizan i Crvena zvezda: Otkriveno ko je bio protiv "vječitih" u KLS

Potnato je koji klubovi su željeli da vide Partizan i Crvenu zvezdu od starta takmičenja Košarkaške lige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška liga Srbije neće dobiti veći broj klubova, pošto je prijedlog predsjednika KLS Aleksandra Grujina odbijen. Najprije inicijativa Košarkaškog kluba Sombor o proširenju lige na 24 kluba i dvije divizije sa po 12 ekipa nije dobila većinu, a sada je otkriveno i koji klubovi su glasali 'za' ulazak "vječitih" u KLS od samog početka, a koji protiv.

Na sjednici na kojoj se odlučivalo o budućnosti Košarkaške lige Srbije prisustvovao je 21 od 22 člana Skupštine, pa je prijedlog stavljen na glasanje. Bilo je neophodno 14 glasova (dvotrećinska većina) da bi prijedlog bio usvojen, ali se to na kraju nije desilo.

Ko je glasao protiv proširenja KLS?

FMP

Dinamik

Mega

Zlatibor

Spartak

OKK Beograd

Ko je glasao za proširenje KLS?

Crvena zvezda

Partizan

Borac Čačak

Vojvodina

BKK Radnički

Radnički Kragujevac

Sloboda

Vršac

Tamiš

Sombor

Sloga

Mladost

Uzdržani su bili Borac iz Zemuna, Čačak 94 i Hercegovac, dok se Metalac iz Valjeva nije pojavio na sednici.

Zanimljiva je činjenica da su Partizan i Crvena zvezda pokazali interesovanje za nacionalno takmičenje, iako već imaju evropske obaveze, ako i regionalno takmičenje, odnosno ABA ligu.

Zaključak je da u sezoni 2026/27 nećemo gledati Partizan i Crvenu zvezdu, kao i Megu, Spartak, FMP, Borac iz Čačka kao članove ABA lige, ali sve i da su klubovi pristali sporan ugovor između Košarkaškog saveza i Košarkaške lige Srbije najprije mora biti rešen, da bi do promjena uopšte došlo. Eventualne promjene mogle bi nastupiti u 2027/28, a do tada ćemo gledati dosadašnji sistem sa 16 klubova. Iz takmičenja su ispali Vršac i Sombor, a u takmičenje ulaze Niš i Kolubara.

