Ništa od širenja lige: Donesena odluka koja mijenja planove Partizana i Zvezde

Autor Dragan Šutvić
Kako stoje stvari, Košarkaška liga Srbije neće imati veći broj timova u narednoj sezoni.

Nema proširenja KLS Izvor: MN PRESS

U toku je završnica Košarkaške lige Srbije, ali se teren za narednu sezonu već priprema. Međutim, kako stvari stoje, nacionalno takmičenje neće dobiti veći broj klubova, odlučeno je na sjednici Skupštine, javlja Sport klub.

Prijedlog Košarkaškog kluba Sombor o proširenju lige na 24 kluba i dvije divizije sa po 12 ekipa nije dobio većinu. Poslije predloga Sombora uslijedila je rasprava, ali kako nije bilo većine predloženo je formiranje radne grupe u kojoj bi bili predstavnici Partizana, Zvezde, direktor KLS Aleksandar Grujin, predsjednik KLS Srećko Otović, odnosno neko iz Košarkaškog saveza Srbije i Sudijske organizacije, pojašnjava Sport klub.

"Na sjednici je prisustvovalo 21 od 22 člana Skupštine koji su tražili da se spomenuti prijedlog stavi na glasanje. Za formiranje radne grupe bilo je 12 delegata, šest je bilo protiv, a tri su bila uzdržana. Odmah treba naglasiti da je za donošenje odluke za formiranje radne grupe bila potrebna dvotrećinska većina, odnosno 14 glasova 'za'", navodi se.

Zbog toga, u narednoj sezoni Košarkaška liga Srbije ponovo će imati 16 klubova. Iz takmičenja su ispali Vršac i Sombor, a u takmičenje ulaze Niš i Kolubara. O eventualnom igranju Partizana i Crvene zvezde u domaćem šampionatu tokom čitave sezone može se raspravljati na nekoj od narednih sjednica, ali to će, prije svega, zavisiti od usaglašavanja spornog ugovora između Košarkaške lige Srbije i Košarkaškog saveza.

Na kraju, zaključak je da u sezoni 2026/27 nećemo gledati Partizan i Crvenu zvezdu, kao i Megu, Spartak, FMP, Borac iz Čačka. Njihov eventualni dolazak u ligu više je vjerovatan u sezoni 2027/28.

