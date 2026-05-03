"Morali smo u startu da sasiječemo, na Čibeju možda dodatno": Kapiten Dobrić hoće ovakvu Zvezdu do kraja

Izvor: Dušan Milenković/ATA images/MONDO/Jelena Bijeljić

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić pohvalio je reakciju ekipe na poraz od Zlatibora u Čajetini u drugoj utakmici četvrtfinalne serije plej-ofa. Crveno-bijeli su uz borbeni nastup pobijedili ubjedljivo, 54 razlike i plasirali se u polufinale Fajnal-fora u Nišu (29 - 31. maj).

"Normalna reakcija poslije poraza i svega što se desilo na Zlatiboru. Ekipa je odreagovala na pravi način, nije bilo provokacija, prljavih poteza, igrali smo sa velikom energijom i od početka pokazali da smo kvalitetniji i da pobjeda ne bi trebalo da dođe u pitanje. Cijeli tim je to ispratio, nisu bili to igrač-dva, već su energiju pokazali i mladi igrači sa klupe. Očekuju nas najbitnije utakmice, kraj sezone i ovo je pravi način kako treba da igramo", rekao je Ognjen Dobrić.

Kako su izgledali razgovori prethodnih dana unutar tima?

"Znate kako je kada se izgubi takva utakmica - nije lako, nije lijepo, bili su sastanci, pričali smo o svemu i kao što vidite, postoji reakcija. Nadam se da ćemo zadržati ovu energiju do kraja sezone, jer kada igramo na ovaj način, teško da neko može protiv nas".

Odbrana je bila agresivna od početka, do kraja, a posebno su crveno-bijeli bili agresivni u odbrani od beka gostiju Mateja Čibeja, koji se u Čajetini potukao sa Nikolom Kalinićem.

"Jedan je od njihovih organizatora i morali smo to u startu da sasiječemo. Zbog svega što se dešavalo, možda je tu bila dodatna agresivnost, ali kao što sam rekao - nije bilo prljavih poteza i drago mi je da je tako ostalo."

Koliko ih je ova utakmica i reakcija podstakla pred četvrtak i početak ABA plej-ofa protiv Cedevita Olimpije?

"Nadam se da se ekipa probudila i da ćemo zadržati ovo što smo imali večeras. To je način i to je pravo lice Crvene zvezde."

