"Uspjeli su da Zlatibor pobijede 50 razlike": Nedoviću nevažan poraz od Zvezde, podsjetio na sramotu u Čajetini

Trener KK Zlatibor Strajin Nedović oglasio se poslije poraza od Zvezde u majstorici u Pioniru.

Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Zlatibora Strajin Nedović oglasio se poslije ubjedljivog poraza svog tima od Crvene zvezde u "majstorici" četvrtfinalne serije KLS u Pioniru. Crveno-bijeli su pobijedili 54 razlike (116:62), a šef struke Čajetinaca govorio je poslije meča o intenzivnom nastupu favorita, željnom osvete za bolan poraz u petak na Zlatiboru.

"Čestitam Zvezdi zasluženu pobjedu. Kao što sam rekao i poslije prve i druge utakmice, naša pobjeda bila je veliko iznenađenje. To je ekipa mnogo kvalitetnija od nas. Igrali su svih 40 minuta presing, uspjeli su da pobijede Zlatibor 50 razlike. Mogli smo da izgubimo 50 ili 80 poena razliike, nama je vrlo važna stvar to što se desilo u Čajetini. To je veoma važno za malo mjesto klub koji osam godina pravi sjajne rezultate na svom nivou", rekao je on na konferenciji za novinare.

"Svojoj ekipi bih čestitao, pokazali su veliko srce, pogotovo u velikoj utakmici, to je za nas istorijska pobjeda u 50 godina dugoj tradiciji KK Zlatibor. Velike čestitke mojoj ekipi i čestitam Zvezdi i želim joj puno sreće u nastavku", dodao je on.

"Zamislite da se desilo u Pioniru, bilo bi 10 puta gore"

Nedović je bio upitan za haos u petak i tuču košarkaša Zvezde Nikole Kalinića i njegovog igrača Mateja Čibeja i poručio da je Kalinić krivac za haos i da je sve poslije toga bilo posljedica njegovog postupka. Čibeju je pružio punu podršku i pohvalio njegove ljudske i igračke kvalitete.

"Naravno da je sramota i nije smjelo da se desi. Ako pogledate u prethodna dva dana odakle je krenulo i na koji način je došlo do svega toga, mislim da je to najveća sramota. Sve što se desilo poslije toga je posljedica. Niko ne očekuje da poslije onoga što se desilo na terenu i poslije dva udarca našeg igrača da publika aplaudira. Naravno da nije, već se ponašala shodno tom trenutnom stanju. Zamislite da se to desilo u Pioniru, bilo bi deset puta gore".

"Apsolutno ne osuđujem (Čibeja). Matej Čibej je sjajan momak. Imamo tradiciju da igramo sa jednim ili dva slovenačka igrača, sa tim ćemo nastaviti. On nema krivicu, ima našu punu podršku i mene kao trenera i cijelog kluba".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!