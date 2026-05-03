"Da ne zvučim glupo, ali ovo nam je bilo potrebno": Saša Obradović o Zvezdinim naučenim lekcijama u Čajetini

Trener Zvezde rekao da je ekipa sama shvatila šta bi trebalo da radi poslije bolnog poraza od Zlatibora na gostovanju u Čajetini.

Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je njegovom timu možda i bio potreban poraz od Zlatibora u petak, kao šamar i otrežnjenje pred završnicu sezone u ABA i KLS. Crveno-bijeli su reagovali na taj neuspeh i u nedjelju uveče pregazili Zlatibor u "majstorici", 116:62.

"Ne znam da li ću da zvučim glupo, ali mislim da nam je bila potrebna ova utakmica. Mislim da je bilo i dobro što nismo imali slobodan dan i što smo shvatili način na koji bi trebalo da igramo, pogotovo u važnim mečevima plej-ofa, gdje je svaka pozicija važna. Ne znam da li bi isto bilo pri skoru 2-0, ali poslije onog što se dešavalo tamo, mislim da se pojavio borbeni fokus ili naboj, što nam sigurno odgovara pred početak plej-ofa i veoma zahtjevnog protivnika, Cedevite", rekao je Obradović na konferenciji za novinare i usmjerio misli ka četvrtku i meču protiv Ljubljančana.

Da li se ovih dana razmišljalo o kažnjavanju ekipe zbog poraza u Čajetini i da li će biti priče o nekoj vrsti nagrade za večerašnji nastup u Pioniru?

"Ni kazna, ni nagrada ne bi trebalo da bude tema. Trebalo bi da smo svi svjesni šta bi trebalo da radimo i načina na koji bi trebalo da radimo. U izostanku smo pravog plejmejkera, jer Tajson (Karter) može, a Džej-Bi (Džered Batler) se uči da igra na toj poziciji. Obično je on igrač koji je specijalac - skorer. Sigurno je da nam je potrebna jednostavnost, ali naši zahtjevi bi trebalo da budu uvijek prisutni u napadu i odbrani. Pričali smo već o tome da možda nećemo uvijek imati najbolje 'spejsinge', 'tajminge' i čitanja, ali odbrana mora da bude tu. Možda je i dobro što smo kroz bolan poraz shvatili da to neće da ide na način kako je bilo tamo", rekao je Zvezdin trener.

"Radim kako mi srce govori, tako ću uvijek"

Odgovorio je Obradović i na konstataciju da ga tako energičnog nisu vidjeli još ove sezone, kao ni njegov tim.

"Mi smo imali 21-18 u Evroligi, što je super skor, da smo imali još jednu pobjedu, bili bismo šesti. Nema razloga da pričamo o ponašanju, trener bi trebalo da odiše mirnoću, da bira momenat i da to kontroliše, nekad možda i tehničku da dobije. Samo se ponašam i radim kako mi srce govori i tako će uvijek biti".

Kako je uspio da promijeni ekipi odnos poslije poraza u Čajetini?

"Nije ni bila potrebna posebna motivacija. Svi su svjesni šta je bilo, nije tu bilo potrebno mnogo motivacije. Ljudi znaju šta im je raditi. Tako je bilo svih 40 minuta danas."

Nije htio da se vraća na priču o sukobu u Čajetini.

"Izrečene su sve stvari i ne bih uopšte više to komentarisao."

