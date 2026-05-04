"Direktor pokušava da se sakrije iza najvećih klubova": Četiri srpska tima izdala saopštenje

Opet je burno u srpskoj košarci, a četiri kluba su se oglasila zbog dešavanja oko KLS.

Izvor: MN PRESS

Burni dani u srpskoj košarci, a posebno u KLS! Nakon što je predloženo i odbijeno proširenje Košarkaške lige Srbije za narednu sezonu, a zatim u javnost dospio i spisak glasova sa sjednice, oglasila su se četiri srpska košarkaška kluba koji su u ponedjeljak uveče dostavili zajedničko saopštenje javnosti.

Košarkaški klub Spartak iz Subotice, košarkaški klub FMP iz Železnika, košarkaški klub Zlatibor i košarkaški klub Dinamik iz Beograda su, kao i prije nekoliko dana, riješili da zajedno podignu glas i ukažu na određene stvari u srpskoj košarci. Njihovo saopštenje prenosimo u potpunosti.

"Povodom teksta objavljenog na Sport Klubu, u kojem se navodi da su pojedini klubovi protiv ulaska Crvene zvezde i Partizana u KLS, želimo da izdamo zvanično saopštenje i iznesemo potpunu istinu o događajima sa današnje sjednice. Informacija koja se pojavila na Sport Klubu da smo protiv ulaska naših najjačih klubova u KLS je netačna.

Naprotiv, klubovi koji su glasali protiv takozvane radne grupe su na samoj sjednici više puta jasno istakli i zamolili rukovodstvo lige i njenog direktora da se ne iznose neistine. Niko nije protiv toga – svi bi bili prezadovoljni da do toga dođe, ali isključivo u regularnom i pravno utemeljenom formatu. Naime, prvobitni prijedlog KK Sombor o proširenju lige, iako dolazi od kluba koji je sezonu završio na posljednjem mjestu, nije naišao na razumijevanje ostalih klubova. Nakon toga je rukovodstvo lige, odnosno njen direktor Aleksandar Grujin, pokušao da po ko zna koji put zamijeni teze i predložio formiranje radne grupe koja bi se bavila proširenjem lige.

Pozadina cijele priče i jedina prava istina jeste da je direktor lige ponovo pokušao da, skrivajući se iza naših najboljih klubova, progura rješenje kojim bi spasao Vršac i Sombor od ispadanja iz lige. Klubovi koji su glasali protiv jasno su to iznijeli na sjednici i naglasili da bi svaki normalan klub bio za to da Crvena zvezda i Partizan igraju domaće takmičenje, ali da u ovoj situaciji to ne bi bili njihovi najjači sastavi, već vjerovatno juniorski timovi. To bi moglo dovesti do narušavanja regularnosti lige, s obzirom na to da naši najveći klubovi već igraju Evroligu i ABA ligu, pa bi im ovo bilo treće takmičenje, što je praktično neizvodljivo. U takvim okolnostima moglo bi dolaziti do situacija da nastupaju sa različitim sastavima, što dodatno ugrožava regularnost takmičenja.

Takođe, prema pravilniku o takmičenju i propozicijama KLS, liga se ne može proširivati u toku ili neposredno nakon sezone za narednu takmičarsku godinu, već eventualno tek za sezonu 2027/28. To je još jedan dokaz da direktor takmičenja ima samo jedan cilj – da klubovi koji su zaslužili da ispadnu iz lige budu spaseni na krajnje nesportski način. Podsjećamo da postoje klubovi koji su u završnici prvenstva uložili značajna sredstva kako bi izborili opstanak, te ovakvo proširenje nema ni sportski ni takmičarski osnov.

Naslov u kojem se navodi da su pojedini klubovi protiv ulaska Crvene zvezde i Partizana u KLS je apsolutno netačan. Tačno je da je bilo lobiranja – ali isključivo od strane direktora lige, i to na već prepoznatljiv način pozivanja klubova, što većina članova skupštine dobro zna. Liga i njen direktor trebalo bi da se bave važnijim pitanjima, poput regulisanja odnosa i ugovora sa KSS-om, a ne ličnim interesima usmjerenim ka spasavanju pojedinih klubova od ispadanja. Dakle, ukoliko Crvena zvezda i Partizan izraze želju da igraju profesionalnu ligu Srbije sa 12 ili 14 učesnika, klubovi koji nisu podržali ovu radnu grupu će takav prijedlog sigurno podržati. Međutim, dok god jedan čovjek pokušava da se krije iza naših najvećih klubova zarad ličnih interesa, ostaćemo dosljedni i takve inicijative nećemo podržati", navodi se u zvaničnom saopštenju četiri srpska kluba.

