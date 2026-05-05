Partizan i Zvezda budući vlasnici Evrolige? Evo kako stoje stvari poslije sastanka u Barseloni

Partizan i Crvena zvezda imaju priliku da pregovaraju za "A" licencu u Evroligi, na sastanku u Barseloni

Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezda imaju obaveze u domaćem i regionalnom takmičenju, pa iako nije kraj sezone, već sad se razmišlja o daljim koracima kluba. Zbog toga se čelnici dva srpska tima nalaze u Barseloni, na sastanku Evrolige na kojem se vijećalo o stalnim licencama za elitno takmičenje. Kako stvari stoje, crno i crveno-bijeli su na dobrom putu da postanu vlasnici popularnog košarkaškog takmičenja.

Kako javlja Mocart sport, u Barseloni se nalaze čelnici velikog broja klubova, ali ispred svih prednost imaju oni koji već posjeduju "A" licence. Preciznije - 10 klubova. Kad pregovori sa takozvanim vlasnicima budu završeni, na red stupaju Partizan i Crvena zvezda. Plan je da se klubovi transformišu u franšize čime bi postali dio vlasničke strukture, što dalje kaže da će imati veće prihode i moć odlučivanja.

Dobro poznata "Marka" još početkom marta navela je da bi cijena franšize mogla da se kreće između 40 i 75 miliona evra, dok je Encestando procijenio nešto viši raspon - od 45 do 80 miliona. Ono što je izvjesno jeste da će uslovi biti identični za sve zainteresovane klubove, uključujući i dva predstavnika iz Srbije.

Krajnji plan je da u takmičenju postoji 24 tima, koji bi bili podijeljeni u dvije konferencije. Prethodno je Evroliga uvela promjenu u finansijskom sistemu prema kojoj bi klubovi sa licencom dobili 65 posto prihoda od lokalnih TV prava, a 35 posto trebalo bi da dijele ravnomjerno među ostalim klubovima sa licencom. Iz komercijalnog fonda je plan da 75 posto bude raspodijeljeno svim učesnicima, ali na osnovu rezultata i angažovanja navijača, a ostalih 25 među licenciranim klubovima.