"U klubu nisu zadovoljni Micićem": Hoće da otjeraju Vasu i Madara, ali postoji problem

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Hapoel Tel Aviv navodno planira velike promjene u timu za narednu sezonu i želi da se odrekne Vasilija Micića i Jama Madara.

Hapoel želi da se odrekne Micića i Madara Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Hapoel Tel Aviv sprema remont. Kris Džouns je blizu prelaska u Crvenu zvezdu i nije jedini. Žele da se riješe i Vasilija Micića i Jama Madara. Svi oni mogli bi da odu na ljeto. Sve će zavisiti od vlasnika Ofera Janaja i čelnika kluba. Kontroverzni milijarder je postavio cilj - plasman na fajnal-for u Atini. Ako ne naprave čudo i ne preokrenu 2:0 u seriji završiće takmičenje u plej-ofu.

"U klubu nisu zadovoljni sa Vasilijem Micićem. Doveden je da bude najveća zvijezda sa najvećom platom, ali nije to pokazao na terenu. Često je bio na meti kritika javnosti tokom sezone. Iako ima garantovan ugovor naši izvori kažu da bi stvari mogle da se promjene ako dođe do eliminacije iz Evrolige", navodi se u tekstu "Israel Hayoma".

Dimitris Itudis je u poslednjih nekoliko utakmica "zakucao za klubu" Džonatana Motlija, ali tvrde da je u pitanju "vaspitni karakter". Postigao je dogovor sa klubom o produžetku saradnje, mada je pitanje hoće li se to i dogoditi zbog odnosa sa trenerom.

Hoće da otjeraju i Jama Madara

Jam Madar ima ugovor i za narednu sezonu, ali su u klubu spremni da ga puste. Postoji klauzula u ugovoru i Hapoel ne želi da plaća platu od 1,9 miliona dolara koje ima za narednu sezonu. Navodno je za njega interesovanje pokazao Hapoel Jerusalim.

Navodno postoje i tenzije između izraelskog plejmejkera i trenera Dimitrisa Itudisa i to bi mogao da bude još jedan razlog za prevremeni prekid saradnje.

Vasa Micić, Hapoel, Partizan
Izvor: Kurir
Tagovi

Vasilije Micić Jam Madar košarka Hapoel Tel Aviv

