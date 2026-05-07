Potresna konferencija za medije Saše Obradovića: "Izvinjavam se, možda ovo nisam smio da otkrijem"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović imao je potresno izlaganje o legendarnom Vladimiru Cvetkoviću

Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je na konferenciji za medije poslije pobede na startu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Cedevita Olimpije 101:92. On je svoje izlaganje posvetio nedavno preminuloj legendi crveno-bijelih Vladimiru Cvetkoviću.

Prije meča nije mogao da zadrži suze tokom minuta ćutanja u čast od jednog od najvećih zvjezdaša, a na konferenciji za medije se potpuno slomio.

Drhtavim glasom je otkrio da će Cvetković biti sahranjen u crveno-bijeloj opremi koju je čuvao već 10 godina.

"Ovu pobjedu bio posvetio legendarnom Vladimir Cvetkoviću. Izjavio bih saučešće familiji, ali ja sebe smatram tom familijom. Cijeli život, od mojoh kadetskih dana u Zvezdi, pa sve do dana današnjeg, sva iskustva i dobra i pozitivna i negativna, emocije su prošle kroz tu kuću. Ja sam do groba zahvalan cijeloj toj familiji, to jest mojoj familiji, jer ja to tako shvatam. Imao sam čast da ga dotaknem sinoć kada se sve to dogodilo. Iako znam da kontrolišem emocije, jako mi je teško, čak sam ovu utakmicu bio u jako drugom izdanju", rekao je Obradović i nastavio emotivno izlaganje:

"Otišao je jedan od najvećih zvjezdaša koji je ikad postojao. Izvinjavam se familiji ako sam iznio neku stvar koja bi smjela da se sazna naknadno. Čovjek je 10 godina u jednoj torbici čuvao trenerku, čarape, patike Zvezdine, čekajući dan kad će da ode sa ovog svijeta, da bude sahranjen u toj opremi. To samo govori koliko je veliki bio veliki Vladimir. Hvala mu za sve savjete i za svu podršku koju sam dobio i nek mu je vječna slava", zaključio je trener Zvezde.

Osvrnuo se i na meč



Utakmica između Zvezde i Cedevita Olimpije je prošla u znaku Vladimira Cvetkovića, ali su ljubitelji košarke imali šta da vide na terenu. Igrala se efikasna košarka, a crveno-bijeli su uspjeli da na pravi način otvore četvrtfinalnu seriju.

"Prava plej-of utakmica, teška i za jedne i druge. Opet problem sa povredama, nekim rotacijama, sa pozicijama, ali opet mislim da smo odigrali dobru napadačku utakmicu. Iako je Cedevita imala, možda to i nije najbolje, imati duži period za pripremu utakmice, a mi kraći, pa opet taj ritam utakmica koji smo imali, možda nam je donio bolju utakmicu ui odnosu na njih. Sve stvari koje su bile iznenađenje, desile su se u ovoj utakmici, spremićemo se još bolje za drugu", rekao je Obradović.

Na kraju konferencije se desio još jedan jako emotivan momenat, jedan od novinara mu je postavio pitanje o Cvetkoviću, da bi on napustio salu u suzama uz riječi: "Ne mogu više!".

