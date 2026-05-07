logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potresna konferencija za medije Saše Obradovića: "Izvinjavam se, možda ovo nisam smio da otkrijem"

Potresna konferencija za medije Saše Obradovića: "Izvinjavam se, možda ovo nisam smio da otkrijem"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović imao je potresno izlaganje o legendarnom Vladimiru Cvetkoviću

potresna konferencija sase obradovica vladimir cvetkovic je zelio da ga sahrane u zvezdinoj opremi Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je na konferenciji za medije poslije pobede na startu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Cedevita Olimpije 101:92. On je svoje izlaganje posvetio nedavno preminuloj legendi crveno-bijelih Vladimiru Cvetkoviću.

Prije meča nije mogao da zadrži suze tokom minuta ćutanja u čast od jednog od najvećih zvjezdaša, a na konferenciji za medije se potpuno slomio.

Drhtavim glasom je otkrio da će Cvetković biti sahranjen u crveno-bijeloj opremi koju je čuvao već 10 godina. 

"Ovu pobjedu bio posvetio legendarnom Vladimir Cvetkoviću. Izjavio bih saučešće familiji, ali ja sebe smatram tom familijom. Cijeli život, od mojoh kadetskih dana u Zvezdi, pa sve do dana današnjeg, sva iskustva i dobra i pozitivna i negativna, emocije su prošle kroz tu kuću. Ja sam do groba zahvalan cijeloj toj familiji, to jest mojoj familiji, jer ja to tako shvatam. Imao sam čast da ga dotaknem sinoć kada se sve to dogodilo. Iako znam da kontrolišem emocije, jako mi je teško, čak sam ovu utakmicu bio u jako drugom izdanju", rekao je Obradović i nastavio emotivno izlaganje:

"Otišao je jedan od najvećih zvjezdaša koji je ikad postojao. Izvinjavam se familiji ako sam iznio neku stvar koja bi smjela da se sazna naknadno. Čovjek je 10 godina u jednoj torbici čuvao trenerku, čarape, patike Zvezdine, čekajući dan kad će da ode sa ovog svijeta, da bude sahranjen u toj opremi. To samo govori koliko je veliki bio veliki Vladimir. Hvala mu za sve savjete i za svu podršku koju sam dobio i nek mu je vječna slava", zaključio je trener Zvezde.

Osvrnuo se i na meč


Utakmica između Zvezde i Cedevita Olimpije je prošla u znaku Vladimira Cvetkovića, ali su ljubitelji košarke imali šta da vide na terenu. Igrala se efikasna košarka, a crveno-bijeli su uspjeli da na pravi način otvore četvrtfinalnu seriju.

"Prava plej-of utakmica, teška i za jedne i druge. Opet problem sa povredama, nekim rotacijama, sa pozicijama, ali opet mislim da smo odigrali dobru napadačku utakmicu. Iako je Cedevita imala, možda to i nije najbolje, imati duži period za pripremu utakmice, a mi kraći, pa opet taj ritam utakmica koji smo imali, možda nam je donio bolju utakmicu ui odnosu na njih. Sve stvari koje su bile iznenađenje, desile su se u ovoj utakmici, spremićemo se još bolje za drugu", rekao je Obradović.

Na kraju konferencije se desio još jedan jako emotivan momenat, jedan od novinara mu je postavio pitanje o Cvetkoviću, da bi on napustio salu u suzama uz riječi: "Ne mogu više!".

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:22
Saša Obradović plače zbog Vladimira Cvetkovića
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Saša Obradović Vladimir Cvetković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC