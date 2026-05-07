"Volimo jedni druge": Karter otkrio šta je glavni adut Zvezde, Bolomboj prihvatio Obradovićevu odluku bez pogovora

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Zvezdini Amerikanci iznijeli su utiske poslije pobjede protiv Cedevita Olimpije na startu četvrtfinalne serije ABA lige.

Karter i Bolomboj poslije pobjede protiv Cedevita Olimpije

Košarkaši Crvene zvezde pobjedom su otvorili četvrtfinalnu seriju ABA lige, pošto su na domaćem terenu nadigrali Cedevita Olimpiju sa 101:92. Utiske poslije važne pobjede iznijeli su Tajson Karter i Džoel Bolomboj.

Karter je preuzeo ulogu prvog plejmejkera nakon povreda Kodija Milera-Mekintajera i Stefana Miljenovića i utisak je da se jako dobro snašao.

"Morali smo da izađemo sa dobrom energijom i da sprovedemo plan u napadu. Znali smo da su veoma agresivni u odbrani, pa je bilo važno da budemo disciplinovani i da na kraju utakmice dođemo do ključnih zaustavljanja".

Kako mu se čini nova uloga? "Prilično sam komforan na toj poziciji. Naravno, postoje stvari koje moram da popravim, ali to dolazi vremenom. Imao sam nekoliko izgubljenih lopti koje mi se nisu dopale, a mogu i bolje u odbrani".

Upitan je kako se osjeća? Poslije duge pauze i ozbiljnih zdravstvenih problema, čini se da konačno pronalazi ritam.

"Noge su sve bolje. Još nisam tamo gdje želim da budem, ali je mnogo bolje nego na početku. Napredujem i srećan sam zbog toga".

Serija je tek počela, sada ih čeka revanš u utorak. "Moramo da izađemo sa još više energije, jer danas nismo odigrali sjajnu utakmicu. Dobra stvar je što smo pobijedili, ali definitivno moramo bolje u odbrani. Ako to uradimo u sljedećem meču, trebalo bi da pobijedimo. Kao što sam rekao, moramo da se fokusiramo na sebe i ono što mi radimo dobro. Oni jesu kvalitetni kod kuće, ali ako budemo igrali kako treba, to ne bi trebalo da bude presudno".

Prije nekoliko dana se oglasio emotivnom objavom na Instagramu, gdje je sumirao težak period koji je sada srećom iza njega.

"Bio je to veoma težak i zbunjujući period. Nisam znao mnogo toga u tom trenutku, ali to samo pokazuje kakav odnos imamo u timu. Volimo jedni druge, brinemo jedni o drugima i veoma smo bliski. Saigrači su mi pružili ogromnu podršku".

Džoel Bolomboj je takođe iznio utiske sa meča. "Mislim da smo odigrali zaista dobro i igrali kvalitetnu košarku tokom cijele utakmice. Protivnik se nijednog trenutka nije predavao, bio je ovo veoma fizički i težak meč", započeo je.

Sada ih čeka teži zadatak u Ljubljani. "Biće još teže, posebno zbog njihove domaće publike. Moraćemo da budemo agresivniji, čvršći i strpljiviji u napadu".

I on je govorio o oporavku od povrede. "Bilo je dobro vratiti se. Sve vrijeme smo bili spremni, trenirali smo, radili u teretani i vježbali sa ekipom. Delovalo je kao da ništa nismo propustili. Zglob je sada dobro. Imao sam oko nedjelju dana da se vratim u normalu i sve je ispalo kako treba".

Mnoge je iznenadila odluka da Obradović zaigra sa njim na četvorci, dok je Rivero bio na petici.

"Mislim da je to bila strateška odluka trenera. Imali smo neke probleme sa povredama i rotacija se malo promijenila, pa me je koristio na toj poziciji. To mi je zapravo bila prirodna pozicija prije dolaska u Evropu. Prošlo je dosta vremena, ali osjećam se prijatno", zaključio je.

Saša Obradović plače zbog Vladimira Cvetkovića
