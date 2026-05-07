Šejk Milton povrijedio se na utakmici protiv Bosne i stigle su prve informacije o njegovom stanju.
Partizan je pobijedio Bosnu na startu plej-of serije u ABA ligi, ali mnogo više od toga brine povreda Šejka Miltona. Napustio je teren već u prvom minutu i to je zabrinulo sve. Uhvatio se za koljeno i bilo je jasno da nije ni malo naivno.
"Magnetna rezonanca pokazala je da nisu stradali ligamenti koljena i to je dobra vijest jer bi onda odsustvovao mjesecima. Pomjerena mu je čašica koljena, povreda je bolna i čeka ga pauza koja će trajati minimum dvije nedjelje. Tada će uslijediti dodatni pregledi koji će odlučiti o povratku na parket", navodi "Sport klub".
Da li je završena sezona za Šejka Miltona? Nisu stradali ligamenti, ali košarkaša Partizana čeka pauza
U istom tekstu dodaje da "ne bi bilo iznenađenje da ne zaigra do kraja sezone zbog ove povrede". Sve će zavisiti od ljekara, ali Milton baš nema sreće sa povredama u tekućoj sezoni.
(Sport klub/MONDO)
BONUS VIDEO: