Pobjeda Partizana protiv Bosne, uz veliki problem

Partizan je pobijedio Bosnu u dvorani Aleksandar Nikolić u prvom meču četvrtfinala ABA lige

Izvor: MN PRESS

Partizan i Bosna u odigrali prvi meč četvrtfinala ABA lige u kojem je domaći tim bio bolji i slavio je 81:73. Iako "parni valjak" nije dobro startovao, najprije se u prvih 15 sekundi povrijedio Šejk Milton, a onda je i sam tim tražio rezultatski priključak sve do poluvremena. Ipak, tim Đoana Penjaroje je sačuvao prednost domaćeg terena, pa će 10. maja u Sarajevo otići sa vođstvom od 1:0.

Susret u dvorani Aleksandar Nikolić svakako je obilježila povreda Šejka Miltona. Pejmejker Partizana pao je na zemlju poslije klinča u borbi za loptu sa Miralemom Halilovićem. Milton se žalio na bol u koljenu, ali je pozitivna strana bila ta što je, na kraju, sam napustio teren, bez pomoći saigrača, iako je hramljao.

"Crno-bijeli" nikako nisu uspijevali da konsoliduju redove, sve do 12. minuta, kad je Sterling Braun povukao ekipu i donio vođstvo od 22:20. Smjenjivale su se ekipe u vođstvu, ali je serija Partizana od 14:3 bila dovoljna da na veliki odmor ode pri vođstvu od 40:32. Ono što je bilo primjetno je da su domaći igrači uglavnom sa linije penala dolazili do koševa, pošto tim iz Sarajeva nije dozvoljavao lake poene.

Bosna je Partizanu sve vrijeme bila za petama. Možda na semaforu nije bilo pola koša ili posjed razlike, ali su gosti bili maksimalno koncentrisani, pa je to razlog zbog kojeg ekipa Đoana Penjaroje nikako nije mogla da napravi veću prednost. Tajm-auti su bili česti, pošto se rezultat vrlo često uvećavao i smanjivao, a Bosna je najbolji period igre pokazala početkom posljednje dionice kad je bila u seriji 13:5 (68:60).

Ipak, Partizan je uspio da sačuva kontrolu. Uglavnom zahvaljujućio poenima Dvejna Vašingtona u samom finišu meča.