Partizan ne igra u Areni, već u Pioniru: Navijači samo na jedan način mogu na meč plej-ofa ABA lige

Partizan će seriju protiv Bosne početi u Pioniru umjesto u Beogradskoj areni i prednost će imati vlasnici sezonskih ulaznica.

Izvor: MN PRESS

Vrijeme je za završnicu ABA lige, počinje plej-of regionalnog takmičenja i tamo će Partizan igrati sa ekipom Bosne. Meč se igra 6. maja u 21 čas, ali ne u Beogradskoj areni već u Pioniru.

Crno-bijeli su se oglasili na svom zvaničnom sajtu i potvrdili da je došlo do pomjeranja i da će igrati u drugoj hali. Serija se igra na dvije pobjede, a revanš je 10. marta u "Zetri".

"Zbog manjeg kapaciteta hale 'Aleksandar Nikolić' u odnosu na Arenu, ulaz je omogućen samo vlasnicima sezonskih karata", navodi se u saopštenju kluba.

SREDA | 21:00 | HALA ALEKSANDAR NIKOLIĆ



Zbog manjeg kapaciteta hale “Aleksandar Nikolić” u odnosu na Beogradsku arenu, ulaz je omogućen samo vlasnicima sezonskih karata, prema prikazanoj mapi.#KKPartizan#ABAligapic.twitter.com/jeWzXF3YYQ — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)May 5, 2026

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!