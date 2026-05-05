logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ne igra u Areni, već u Pioniru: Navijači samo na jedan način mogu na meč plej-ofa ABA lige

Partizan ne igra u Areni, već u Pioniru: Navijači samo na jedan način mogu na meč plej-ofa ABA lige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan će seriju protiv Bosne početi u Pioniru umjesto u Beogradskoj areni i prednost će imati vlasnici sezonskih ulaznica.

Samo vlasnici sezonskih ulaznica mogu na utakmicu Partizan Bosna Izvor: MN PRESS

Vrijeme je za završnicu ABA lige, počinje plej-of regionalnog takmičenja i tamo će Partizan igrati sa ekipom Bosne. Meč se igra 6. maja u 21 čas, ali ne u Beogradskoj areni već u Pioniru.

Crno-bijeli su se oglasili na svom zvaničnom sajtu i potvrdili da je došlo do pomjeranja i da će igrati u drugoj hali. Serija se igra na dvije pobjede, a revanš je 10. marta u "Zetri".

"Zbog manjeg kapaciteta hale 'Aleksandar Nikolić' u odnosu na Arenu, ulaz je omogućen samo vlasnicima sezonskih karata", navodi se u saopštenju kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Bosna košarka ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC