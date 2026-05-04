Partizan dovodi najboljeg asistenta Evrokupa

KK Partizan želi da dovede Arnasa Veličku, litvanskog košarkaša.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan već formira igrački kadar za narednu sezonu, a iz Litvanije stižu vijesti kakve mnogi nisu očekivali! Beogradski crno-bijeli zainteresovani su da u svoje redove dovedu najboljeg asistenta upravo završene sezone u Evrokupu, litvanskog košarkaša Arnasa Veličku, bivšeg igrača Žalgirisa i Barselone.

Kako prenosi portal "Krepsinis.net", Partizan je već uspostavio kontakt sa igračem koji mu je meta za ljetni prelazni rok, a koji polako privodi kraju najbolju sezonu svoje karijere. Velička je konačno pokazao puni potencijal, što su ljubitelji košarke u Evropi očekivali da se desi mnogo ranije, jer je on još prije 10 godina proglašen za ogromnog talenta i budućnost litvanske košarke.

Sada bi Arnas Velička mogao da napravi ogroman iskorak u karijeri i da se prvi put oproba u Evroligi. Partizan na mjestu pleja trenutno ima Nika Kalatesa i Karlika Džounsa, tu su još Šejk Milton i Dvejn Vašington koji su tokom sezone povremeno igrali na "kecu". Za Džounsa i Miltona se vjeruje da će i naredne sezone nositi dres Partizana, pored Vašingtonovog imena je znak pitanja, dok sa Kalatesom treba da se pregovara o novom ugovoru i ostanku u Beogradu.

Da li se Partizan priprema za rastanak sa nekim od svojih igrača ili planira da Velička samo pojača konkurenciju u timu, ostaje nam da vidimo u narednim nedjeljama. Ono što je najbitnije, Arnas Velička bi mogao da bude važno pojačanje za crno-bijele jer je u Evrokupu ove sezone imao prosjek od 14,1 poena, 7,7 asistencija i 4,3 skoka. Pored toga, Velička je prvi kandidat za MVP nagradu u litvanskom šampionatu.

Litvanski košarkaš rođen je 1999. godine u Kaunasu, visok je 195 centimetara i igra na poziciji plejmejkera. Pažnju na sebe skrenuo je još kao tinejdžer, pa je kao veoma mlad potpisao ugovor sa Žalgirisom, koji ga je proslijedio svom rezervnom timu. Nakon samo jedne sezone Velička se preselio u Barselonu gdje je takođe igrao za B tim, a zatim se vratio u rodnu zemlju i na pozajmici nastupao za Panevežis. Uslijedio je povratak u Žalgiris, pozajmice u Estoniji i Litvaniji, pa klubovi iz Francuske, Njemačke, Italije, Litvanije...

Eurocup assists leader Arnas Velicka is on the radar of several Euroleague clubs, including Partizan.

He had received an offer from Virtus during the season but chose to remain with Neptunas, per sources — Jonas Lekšas (@JonasLeksas)May 4, 2026

Tokom prethodnih šest godina Arnas Velička je igrao za šest različitih timova u čak četiri države, uz dva mandata u njemačkom Braunšvajgu. Sezonu na izmaku proveo je u ekipi Neptunas iz Klaipede, a to mu je bila i jedna od najboljih godina u profesionalnom sportu - pošto je sezonu završio kao najbolji asistent Evrokupa.

Velička je svojevremeno bio "čudo od djeteta" i kao jedan od najbitnijih igrača predvodio je Litvaniju do velikih medalja u mlađim kategorijama. Osvojio je srebro na Evropskom prvenstvu do 16 godina, bronzu na Svjetskom prvenstvu do 17 godina i srebro i bronzu na Evropskom prvenstvu do 18 godina.

