Arijan Lakić se povrijedio u Užicu: Bilo je i krvi, košarkaš Partizana morao da napusti teren

Arijan Lakić povrijedio se na utakmici Slobode i Partizana i morao je da napusti teren. Djeluje da nije u pitanju ništa pretjerano ozbiljno.
Partizan u Užicu igra protiv Slobode u četvrtfinalu domaćeg šampionata. Sredinom treće dionice se na tom meču povrijedio Arijan Lakić. Dobio je nezgodan udarac u predjelu oka, tačnije arkade i bilo je krvi.
Došlo je do slučajnog kontakta u borbi za skok. Odmah je čučnuo i uhvatio se za glavu, bilo je vidljivo da ima krvi. Ljekari crno-bijelih su odmah utrčali na teren i ukazali mu pomoć. Poslije kratkog perioda na klupi, otišao je u svlačionicu.
Ne djeluje da je povreda ozbiljnije prirode. U tom momentu je Lakić bio 17 minuta na terenu i imao sedam poena.