logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arijan Lakić se povrijedio u Užicu: Bilo je i krvi, košarkaš Partizana morao da napusti teren

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Arijan Lakić povrijedio se na utakmici Slobode i Partizana i morao je da napusti teren. Djeluje da nije u pitanju ništa pretjerano ozbiljno.

Arijan Lakić povrijeđen Izvor: arena 1 premium

Partizan u Užicu igra protiv Slobode u četvrtfinalu domaćeg šampionata. Sredinom treće dionice se na tom meču povrijedio Arijan Lakić. Dobio je nezgodan udarac u predjelu oka, tačnije arkade i bilo je krvi.

Došlo je do slučajnog kontakta u borbi za skok. Odmah je čučnuo i uhvatio se za glavu, bilo je vidljivo da ima krvi. Ljekari crno-bijelih su odmah utrčali na teren i ukazali mu pomoć. Poslije kratkog perioda na klupi, otišao je u svlačionicu.

Ne djeluje da je povreda ozbiljnije prirode. U tom momentu je Lakić bio 17 minuta na terenu i imao sedam poena.

Tagovi

KK Partizan Arijan Lakić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC