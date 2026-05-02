Trinkijeri odvodi Partizanu važnog igrača? Postao tihi lider crno-bijelih, u Humskoj žele da ostane

Iskusni plejmejker Nik Kalates mogao bi da ode u PAOK.

Izvor: MN PRESS

Plejmejker Partizana Nik Kalates mogao bi da pređe u PAOK, saznaje grčki portal "SDNA". Iskusni grčko-američki košarkaš u tom slučaju bi zaigrao za bivšeg trenera Partizana Andreu Trinkijerija, koji će na ljeto preuzeti crno-bijele iz Soluna.

"PAOK već pravi planove za narednu sezonu, a Nik Kalates je na vrhu njihove liste. Najbolji asistent u istoriji Evrolige veoma je blizu odluke da nastavi karijeru u PAOK-u, koji se sprema za velike stvari. KK Partizan želi da zadrži Kalatesa, ali je PAOK trenutno glavni favorit", objavili su tamošnji mediji.

Kalates je imao veliku ulogu u stabilizovanju sezone Partizana poslije jesenjeg haosa nakon odlaska trenera Željka Obradovića. U Evroligi je prosječno postizao 4,3 poena uz 2,5 skokova, a u ABA ligi 6,2 poena uz 5,7 asistencija, čime je bio drugi asistent iza Fetsa Rasela iz Kluža (6,25 asistencija).

PAOK je navodno već dogovorio dolazak evroligaškog veterana Vila Klajburna, koji je ovog proljeća bio "dželat" Crvene zvezde u plej-inu najjačeg takmičenja.

