logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trinkijeri odvodi Partizanu važnog igrača? Postao tihi lider crno-bijelih, u Humskoj žele da ostane

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Iskusni plejmejker Nik Kalates mogao bi da ode u PAOK.

PAOK želi Nika Kalatesa Izvor: MN PRESS

Plejmejker Partizana Nik Kalates mogao bi da pređe u PAOK, saznaje grčki portal "SDNA". Iskusni grčko-američki košarkaš u tom slučaju bi zaigrao za bivšeg trenera Partizana Andreu Trinkijerija, koji će na ljeto preuzeti crno-bijele iz Soluna.

"PAOK već pravi planove za narednu sezonu, a Nik Kalates je na vrhu njihove liste. Najbolji asistent u istoriji Evrolige veoma je blizu odluke da nastavi karijeru u PAOK-u, koji se sprema za velike stvari. KK Partizan želi da zadrži Kalatesa, ali je PAOK trenutno glavni favorit", objavili su tamošnji mediji.

Kalates je imao veliku ulogu u stabilizovanju sezone Partizana poslije jesenjeg haosa nakon odlaska trenera Željka Obradovića. U Evroligi je prosječno postizao 4,3 poena uz 2,5 skokova, a u ABA ligi 6,2 poena uz 5,7 asistencija, čime je bio drugi asistent iza Fetsa Rasela iz Kluža (6,25 asistencija).

PAOK je navodno već dogovorio dolazak evroligaškog veterana Vila Klajburna, koji je ovog proljeća bio "dželat" Crvene zvezde u plej-inu najjačeg takmičenja.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC