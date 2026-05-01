Partizan vraća velikog srpskog talenta iz Amerike

Nebojša Šatara
Filip Borovićanin igraće sljedeće sezone za crno-bijele.

Filip borovicanin prelazi u kk partizan Izvor: Ken Bruce/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mladi srpski košarkaš Filip Borovićanin (22 godina, 206 centimetara) dolazi u Partizan, objavio je Meridian sport. Bivši juniorski reprezentativac Srbije dolazi sa koledža Ksavijer i mogao bi da bude značajno pojačanje na krilnim pozicijama timu iz Humske.

"Kontakt je odavno uspostavljen, razgovori idu u dobrom smjeru i za očekivati je da uskoro dogovor bude postignut. Filip nikada nije skrivao da je navijač Partizana, a ako se ne desi nešto nepredviđeno, sljedeće sezone će ostvariti dječački san", naveo je isti izvor.

Borovićanin je u sezoni na izmaku u NCAA postizao po 10,8 poena, uz 7,4 skokova i 4,2 asistencije. Trenirao ga je Ričard Pitino (43), sin legendarnog i dalje aktivnog Rika Pitina (73), trenera Sent Džonsa.

U posljednjoj utakmici sezone, u porazu od Jukona, upravo je Borovićanin bio najbolji igrač ekipe i prvi strijelac sa 22 poena, u četvrtfinalu "Big Ist" turnira.

