Partizan razbio Slobodu na startu KLS: Žofri Lovernj pokazao zašto se vratio (FOTO)

Košarkaši Partizana zabilježili su ubjedljivu pobjedu na startu četvrtfinalne serije KLS-a protiv Slobode iz Užica rezultatom 103:77.

Tim koji je završio kao drugi u KLS-u igrao je bez previše respekta od starta meča i vodio tokom cijele prve četvrtine. Ipak, u drugoj je najzaslužniji za preokret domaćih bio Nik Kalates koji je povezao redove crno-bijelih i saigračima omogućio lake poene, prije svih Brunu Fernandu.

Povratnički debi je upisao Žofri Lovernj koji je odigrao sjajan meč, bio pokretačka snaga u prvih 20 minuta i na kraju dobio ovacije sa tribina. Gosti iz Užica su se rezultatski držali prije svega zahvaljujući dobrom šutu sa distance, ali kada je isti proradio kod Partizana, povratka nije bilo...

Crno-bijeli su prelomili utakmicu sredinom treće četvrtine kada su napravili seriju 11:2, a uprkos tome što Karlik Džouns nije forsirao, bilo je dosta raspoloženih igrača koju su to nadomjestili.

Košarkaši Partizana nisu puštali nogu sa gasa ni kada bilo više od 20 poena prednosti, ali uprkos ogromnoj razlici, mora se odati priznanje Užičanima za korektnu partiju. Revanš nas čeka za dva dana, a hala u Užicu je već rasprodata do posljednjeg mjesta.

Arijan Lakić je meč završio kao najefikasniji sa 20 poena, pomenuti Žofri Lovernj je dodao 17 poena i pet skokova, dok je Mario Nakić postigao 13 a Pokuševski 12.

U poraženom timu prednjačio je Šuškavčević sa 20 poena i 5 skokova, kapiten Božić je dodao 17 poena i šest skokova.

