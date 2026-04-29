Penjaroja zbunjen i motivisan: Partizan u izmijenjenom sastavu kreće u KLS

Autor Jelena Bijeljić
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred start KLS-a.

Đoan Penjaroja očekivanja KK Partizan pred KLS Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana u četvrtak od 18.30 dočekuju Slobodu iz Užica u prvom meču četvrtfinalne setoije KLS. Trener Đoan Penjaroja se odlučio za četvoricu stranaca, dok će na raspolaganju imati i najnovije pojačanje, iskusnog centra Žofrija Lovernja koji ima srpski pasoš.

Pred duel u Beogradskoj areni, trener crno-bijelih Đoan Penjaroja izneo je svoja očekivanja i istakao da od svojih izabranika traži potpunu ozbiljnost.

"Novo takmičenje je pred nama, specifično i pomalo neobično, jer ne možemo da nastupimo u punom sastavu. Ipak, imamo veliko poštovanje prema protivniku. Poslije pauze i nekoliko slobodnih dana, vraćamo se pravom takmičarskom ritmu i sutra moramo da odigramo dobru utakmicu, čvrsto i ozbiljno protiv ekipe koja je imala veoma dobar regularni dio sezone u KLS-u. Sigurno je da ovdje dolaze sa velikom motivacijom", istakao je Penjaroja.

Komentar pred utakmicu dao je i zamjenik kapitena, Aleksej Pokuševski.

"Mi idemo sa ciljem da pobedimo svaku utakmicu, ali naravno prvo gledamo na ono što nas očekuje sutra. Vjerujem da bi ovo bio bitan trofej za nas, ako uspemo da osvojimo. Takođe, ovaj period i ovi mečevi mogu da nam pomognu i da se pripremimo za plej-of ABA lige. Mislim da će biti dobro i da svi osjetimo teren nakon ove kraće pauze", rekao je Pokuševski.

Revanš utakmica na programu 2. maja od 18 časova u Sportskoj hali Veliki park u Užicu.

