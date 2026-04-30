Kapiten se vratio u Partizan nakon 12 godina i poveo crno-bijele u odbranu trofeja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Žofri Lovernj se vratio i zaigrao za Partizan posle 12 godina. Odmah je bio starter i postigao je poene na početku meča sa Slobodom iz Užica.

zofri lovernj u dresu partizana poslije 12 godina Izvor: MN PRESS

Dočekali su Grobari Žofrija Lovernja! Prvi strani kapiten u istoriji Partizana nedavno je potpisao ugovor sa crno-bijelima i pošto ima srpski pasoš prijavljen je za takmčenje u KLS-u kao domaći igrač.

Počeo je meč sa Slobodom iz Užica u startnoj postavii i asistirao je na startu utakmice Alekseju Pokuševskom,. A onda je u trećem minutu grubo fauliran ispod koša i poslat je na liniju penala. Ovo su bili njegovi prvi poeni za Partizan po povratku

Poslije 12 godina iskusni Francuz se vratio u redove crno-bijelih i već u narednom napadu je opet fauliran i ponovo je poenetrirao sa penala.

Gdje je bio svih ovih godina?

Žofri Lovernj je iz Partizana 2014. godine otišao u Himki, a nakon jedne godine u Rusiji potpisao je u NBA za Denver. Igrao je za Oklahomu, Čikago i San Antonio prije nego što se vratio u Evropu. U Evroligi je nastupao za Fenerbahče, Žalgiris i Asvel, a u Partizan se vratio iz Kuvajta.

