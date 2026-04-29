Partizan izabrao strance za KLS: Bez najboljeg strijelca, ali tu je najnovije pojačanje

Autor Nebojša Šatara
Đoan Penjaroja se odlučio za četiri stranca koji će nastupati za Partizan u završnici Košarkaške lige Srbije.

Dan pred početak takmičenja u Košarkaškoj ligi Srbije Partizan je odabrao strance za juriš na trofej. Trener Đoan Penjaroja je odlučio da u tim uvrsti Karlika Džounsa, Nika Kalatesa, Šejka Miltona i Bruna Fernanda. 

U završnici domaće lige dozvoljen je limit od četiri stranca u ekipi, kao i u Kupu Radivoja Koraća, ali neće ovde biti kraj strancima. Naime Žofri Lovernj ima srpski pasoš i on će moći da pomogne Ferandu na mjestu centra.

To znači da su van konkurencije ostali najbolji strelac ABA lige Dvejn Vašington, kao i Sterling Braun, Tonje Džekiri, Dilan Osetkovski, kao i Isak Bonga koji je trenutno na radaru NBA klubova.

Ko na kraju igra za Partizan?

Crno-bijeli će početi takmičenje u četvrtak protiv Slobode iz Užica, a u sastavu će pored pomenutih pet igrača biti Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Aleksa Radanov, Mario Nakić i Mitar Bošnjaković, a popuniće se ekipa i sa nekoliko juniora. 

Ovo je sastav Partizana za takmičenje u Košarkaškoj ligi Srbije: Karlik Džons, Nik Kalates, Šejk Milton, Bruno Fernando, Žofri Lovernj, Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Aleksa Radanov, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Uroš Mijailović, Nikola Đurović.

Navijači Partizana pozdravljaju trenera Đoana Penjaroju
