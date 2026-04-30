logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Italijanski mediji: Zek Ledej se vraća u Partizan

Autor Nebojša Šatara
0

Krilni centar Zek Ledej bio bi veliko pojačanje Partizana, za koji je igrao tri sezone.

zek ledej se vraca u kk partizan Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan polako privodi kraju aktuelnu sezonu, a u crno-bijelom taboru već se radi na pripremi tima za narednu takmičarsku godinu. Kako prenose mediji iz Italije, čelnici Partizana bacili su oko i ka Milanu, odnosno ekipi Olimpije u kojoj bi krilni centar Zek Ledej mogao da bude višak!

Uticajna "La Republika" piše, a ostali italijanski sajtovi prenose da se u Olimpiji iz Milana pripremaju za velike promjene i da bi u sklopu njih moglo da dođe do rastanka sa Zekom Ledejom. Navodno, za Ledeja je već zainteresovan Hapoel iz Tel Aviva, ali i beogradski Partizan u kojem je američki košarkaš sa pasošem Azerbejdžana već blistao tokom prvog mandata.

Nema sumnje da bi povratak krilnog centra u Beograd bio lijepa vijest za sve navijače Partizana, jer ga po lijepom pamte crno-bijeli. Ledej je bio jedan od miljenika navijača zbog svojih igara na terenu, poštovanja i ljubavi koju je prikazivao prema crno-bijelima.

Ledej je i prethodni put upravo iz milanske Olimpije stigao u Partizan. Američki košarkaš je prvi profesionalni klub imao u Izraelu gdje je nastupao za Hapoel Gilboa Galil, a zatim je bio član Olimpijakosa, Žalgirisa, Olimpije, Partizana i ponovo Olimpije. Za srpski tim igrao je od ljeta 2021. do ljeta 2024. godine i jedan je od stranaca sa najdužim stažom u istoriji kluba.

Partizan će se tokom ljeta vjerovatno rastati sa Isakom Bongom, koji ima NBA klauzulu i u slučaju interesovanja iz SAD može da napusti klub. U tom slučaju crno-bijelima će biti potrebna startna četvorka, odnosno novi igrač na mjestu krilnog centra. Zek Ledej se uklapa u profil koji klub traži.

Bonus video:

Pogledajte

00:19
Slavlje navijača Partizana i košarkaša
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
(MONDO)

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC