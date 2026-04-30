Krilni centar Zek Ledej bio bi veliko pojačanje Partizana, za koji je igrao tri sezone.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan polako privodi kraju aktuelnu sezonu, a u crno-bijelom taboru već se radi na pripremi tima za narednu takmičarsku godinu. Kako prenose mediji iz Italije, čelnici Partizana bacili su oko i ka Milanu, odnosno ekipi Olimpije u kojoj bi krilni centar Zek Ledej mogao da bude višak!

Uticajna "La Republika" piše, a ostali italijanski sajtovi prenose da se u Olimpiji iz Milana pripremaju za velike promjene i da bi u sklopu njih moglo da dođe do rastanka sa Zekom Ledejom. Navodno, za Ledeja je već zainteresovan Hapoel iz Tel Aviva, ali i beogradski Partizan u kojem je američki košarkaš sa pasošem Azerbejdžana već blistao tokom prvog mandata.

Vidi opis Italijanski mediji: Zek Ledej se vraća u Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Twitter/BC Partizan Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Nema sumnje da bi povratak krilnog centra u Beograd bio lijepa vijest za sve navijače Partizana, jer ga po lijepom pamte crno-bijeli. Ledej je bio jedan od miljenika navijača zbog svojih igara na terenu, poštovanja i ljubavi koju je prikazivao prema crno-bijelima.

Ledej je i prethodni put upravo iz milanske Olimpije stigao u Partizan. Američki košarkaš je prvi profesionalni klub imao u Izraelu gdje je nastupao za Hapoel Gilboa Galil, a zatim je bio član Olimpijakosa, Žalgirisa, Olimpije, Partizana i ponovo Olimpije. Za srpski tim igrao je od ljeta 2021. do ljeta 2024. godine i jedan je od stranaca sa najdužim stažom u istoriji kluba.

Partizan će se tokom ljeta vjerovatno rastati sa Isakom Bongom, koji ima NBA klauzulu i u slučaju interesovanja iz SAD može da napusti klub. U tom slučaju crno-bijelima će biti potrebna startna četvorka, odnosno novi igrač na mjestu krilnog centra. Zek Ledej se uklapa u profil koji klub traži.

Bonus video:

Pogledajte 00:19 Slavlje navijača Partizana i košarkaša Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)