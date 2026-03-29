logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ode i Zek Ledej: Bivši igrač Partizana mijenja klub u Evroligi

Bojan Jakovljević
0

Zek Ledej će navodno nastaviti karijeru u Hapoelu iz Tel Aviva.

Ne samo da će Olimpija iz Milana naredne sezone ostati bez startnog pleja jer će Kvin Elis otići u NCAA, već je za transfer spreman i Zek Ledej. Navodno bivši krilni centar Partizana nema namjeru da ostaje naredne sezone u Italiiji.

Ovo je drugi mandat Ledeja u Olimpiji pošto je nakon sezone 2020/21 došao u Partizan, ostao tri godine i poslije toga je prethodne dvije sezone bio opet u Olimpiji. Igrao je u Izraelu, Žalgirisu i Olimpijakosu, a navodno će sada opet u Izrael.

Hapoel iz Tel Aviva mu je prema stranim medijima ponudio ugovor i teško će Olimpija moći da se nosi sa bogatim ponudama Ofera Janaja. Iako je u Hapoelu na početku sezone sve djelovalo bajno, sada već ima problema, a ipak pozicija četvorke djeluje najtanje. Tu su Tomer Ginat i Iš Vejnrajt i iskusni Ledej došao bi kao veliko pojačanje. 

Ove sezone Ledej ima 25 minuta po meču i postiže 13,3 poena uz 4,3 skoka. Šutira 49 odsto za tri, a za dva 52 odsto i djeluje da je i dalje spreman da igra na najvišem nivou u Evropi.

Tagovi

Zek Ledej Olimpija Milano Hapoel Tel Aviv Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC