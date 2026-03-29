Ode i Zek Ledej: Bivši igrač Partizana mijenja klub u Evroligi

Zek Ledej će navodno nastaviti karijeru u Hapoelu iz Tel Aviva.

Izvor: MN PRESS

Ne samo da će Olimpija iz Milana naredne sezone ostati bez startnog pleja jer će Kvin Elis otići u NCAA, već je za transfer spreman i Zek Ledej. Navodno bivši krilni centar Partizana nema namjeru da ostaje naredne sezone u Italiiji.

Ovo je drugi mandat Ledeja u Olimpiji pošto je nakon sezone 2020/21 došao u Partizan, ostao tri godine i poslije toga je prethodne dvije sezone bio opet u Olimpiji. Igrao je u Izraelu, Žalgirisu i Olimpijakosu, a navodno će sada opet u Izrael.

Hapoel iz Tel Aviva mu je prema stranim medijima ponudio ugovor i teško će Olimpija moći da se nosi sa bogatim ponudama Ofera Janaja. Iako je u Hapoelu na početku sezone sve djelovalo bajno, sada već ima problema, a ipak pozicija četvorke djeluje najtanje. Tu su Tomer Ginat i Iš Vejnrajt i iskusni Ledej došao bi kao veliko pojačanje.

Ove sezone Ledej ima 25 minuta po meču i postiže 13,3 poena uz 4,3 skoka. Šutira 49 odsto za tri, a za dva 52 odsto i djeluje da je i dalje spreman da igra na najvišem nivou u Evropi.