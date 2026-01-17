Nemanja Radonjić prozivao Zeka Ledeja: Komentar o bivšem igraču Partizana napravio haos na Instagramu

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić prozvao je na društvenim mrežama bivšeg košarkaša Partizana Zeka Ledeja

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić jasno je stavio do znanja da nikad nije simpatisao bivšeg košarkaša Partizana Zeka Ledeja. U jednom komentaru na instragram stranici jednom riječju objasnio je šta misli i igraču kojeg Grobari smatraju legendom.

Duel Crvene zvezde i Olimpije Milano u okviru 22. kola Evrolige izazvao je mnogo komentara - uglavnom pozitivnih na račun gostujuće ekipe koje je uspjela da preokrene i ostvari veliku pobjedu. Ipak, trijumf je trunku veći s obzirom na to da je popularni Armani nanio poraz crveno-belima u prvom kolu takmičenja, a na sve to u ovoj ekipi nalazi se i bivši košarkaš Partizana Zek Ledej, koji je jedan od lidera italijanske ekipe.

Izvor: MN PRESS

Crveno-bijeli su u Italiji napravili veliki preokret, pošto su pred odlučujuću četvrtinu imali zaostatak od 12 poena, ali su na kraju stigli do izuzetno važne pobjede u borbi za plasman među deset najboljih ekipa takmičenja.

U redovima domaćina, jednu od ključnih uloga tokom sezone ima Zek Ledej, koji je i protiv Zvezde pružio vrlo dobru partiju. Američki krilni centar meč je završio sa osam poena, sedam skokova i tri asistencije. Ipak, navijači Crvene zvezde bivšeg igrača Partizana uglavnom ne pamte po lijepim uspomenama, što je dodatno podgrijalo atmosferu nakon utakmice.

Na društvenim mrežama pažnju je privukao komentar fudbalera Crvene zvezde Nemanje Radonjića. On se oglasio ispod objave sa fotografijom Ledeja i natpisom "Najgluplji je", na šta je Radonjić kratko odgovorio komentarom "Ubjedljivo", izazvavši brojne reakcije. Dok su pristalice crveno-bijelih stale u odbranu Radonjića, njegova poruka naišla je na oštro negodovanje navijača Partizana. Očekivano.

Vrijedi podsjetiti da je Zek Ledej dres Partizana nosio u periodu od 2021. do 2024. godine, a tokom karijere nosio je dresove Žalgirisa, Olimpijakosa, Hapoel Gilboa Galila i Olimpije Milano. Od 2024. godine nastupa za reprezentaciju Azerbejdžana kao naturalizovani košarkaš. Ipak, veliki trag ostavio je u dresu Parnog valjka i ponosno ponio titulu jednog od omiljenih igrača u bliskoj istoriji kluba.

