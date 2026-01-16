logo
Nikola Kalinić preskočio Kodija i zalepio Ledeja: Posle ovoga nije bilo povratka Olimpiji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kada je Nikola Kalinić lupio bananu Zeku Ledeju više nije bilo povratka u meč Olimpiji iz Milana.

Blokada Kalinića Ledeju Izvor: X/KK Crvena zvezda Meridianbet

Mnogo je poteza ostalo za špice sa meča Crvene zvezde protiv Olimpije u Milanu, ali najupečatljivija će ipak ostati blokada Nikole Kalinića na Zeku Ledeju. Na dva i po minuta do kraja meča krilni igrač Crvene zvezde je skočio preko svog saigrača i izblokirao nekadašnjeg lidera Partizana.

Vodila je Crvene zvezda 94:91 nakon ubačenog slobodnog bacanja Kodija Milera-Mekintajera, a najkon što je Kalinić promašio trojku ispravio se. Skočio je preko svog pleja i zalijepio Ledejovu loptu na tablu. Pogledajte kako:

Na kraju je završio utakmicu sa 10 poena, 5 skokova, 2 ukradene lopte, 2 blokade i 1 asistencijom Kalinić, ali nakon što Ledej tada nije uspio da se vrati svoj tim na "minus jedan", nije se približio domaći tim Zvezdi do kraja meča i crveno-bijeli su upisali novi brejk. 

(MONDO, N.L.)

Tagovi

KK Crvena zvezda Nikola Kalinić Evroliga Zek Ledej

