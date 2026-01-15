Crvena zvezda je tamo gdje želi da bude: Pogledajte tabelu Evrolige poslije drame u Milanu

Crvena zvezda je pobijedila Armani Milano u gostima, a to znači da ostaje na mjestu koje vodi u plej-of Evrolige.

Crvena zvezda je na gostovanju u Milanu uspjela da poslije preokreta pobijedi domaći Armani i ubaci preko 100 poena, a tom pobjedom se tim Saše Obradovića održao u gornjem dijelu tabele i na mjestu koje vodi u doigravanje.

Ovo je bila 12. pobjeda crveno-bijelih što ih drći na diobi devetog mjesta sa Žalgirisom, a na pobjedu više od Armanija iz Milana i Virtusa iz Bolonje koji su na diobi 11. mjesta. Tu je blizu sa 10 pobjeda i Dubai koji se nada da može da se umiješa u borbu.

Pogledajte tabelu Evrolige nakon mečeva koji su odigrani u četvrtak. Crvena zvezda je na njoj u "zelenom", na mjestu koje je vodi u plej-in za sada, a nije daleko ni plej-of:







Prije ovog meča smo vidjeli nekoliko iznenađenja. Virtus je predvođen Duškom Ivanovićem savladao Dubai, dok je tim Baskonije u derbiju timova koji su u donjem dijelu tabele savladao Anadolu Efes. Vidjeli smo i da je Svetislav Pešić dobio Panatinaikos i Ergina Atamana, a u dramatičnoj završnici Makabi je bio bolji od Žalgirisa.

Na vrhu tabele su Monako i Valensija uz Barselonu sa po 14 pobjeda i sedam poraza, iza je Hapoel sa 14 pobjeda i šest poraza. Vidjećemo nakon njihovog meča da li će se osamiti na vrhu ili će biti u ovoj grupi timova. Što se tiče dna, po šest pobjeda imaju Asvel, Anadolu Efes i PArtizan, ali Asvel ima meč manje. Iznad je Pariz koji juri ka osmoj pobjedi, koliko sada imaju Bajern i Baskonija.

