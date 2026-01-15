logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Duško Ivanović pokazao Evroligi svoje čudo iz Dakara: Zove se Saliju Nijang i razbio je Dubai

Duško Ivanović pokazao Evroligi svoje čudo iz Dakara: Zove se Saliju Nijang i razbio je Dubai

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Virtus pobijedio Dubai uz sjajan nastup svog mladog igrača Salijua Nijanga

Saliu Nijang Izvor: Nebojsa Parausic/Â© MN press, all rights reserved

Košarkaši Virtusa pobijedili su Dubai u gostima, 80:72 i ostvarili trijumf kakav mnogi neće imati ove sezone. Na teškom terenu debitanta u Evroligi, Italijani su na čelu sa plejmejkerom Karsenom Edvardskom (21 poen) ostvarili treću pobjedu u posljednja četiri kola, za skor 11-11, čime će bar na nekoliko sati stići Zvezdu (11-10), koja večeras gostuje Armaniju.

Ostaće upamćen meč u Dubaiju po sjajnoj partiji mladog krilnog košarkaša Virtusa Saliua Nijanga (21 godina, 199 cm). Igrač iz Dakara i reprezentativac Italije postigao je 17 poena uz 17 skokova i indeks korisnosti 36.

Iako je srpski internacionalac Aleksa Avramović ubacio 17 poena za domaće (3/5 za tri), a Dvejn Bejkon dodao 16 uz 10 skokova, to nije uticalo na pobjedu ekipe Duška Ivanovića.

Virtus je nadskočio domaćina (43-33), podijelio više asistencija (17:15) i u veoma dobrom ritmu dočekuje sljedeću, "duplu" evroligašku nedjelju u kojoj će dočekati Fenerbahče u srijedu, a Zvezdu u petak.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Virtus Bolonja KK Dubai Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC