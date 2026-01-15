Aktivirana kazna Zvezdi, Evroliga joj nije zaboravila: Platiće zbog gađanja sudija u "Pioniru"

Evroliga je izrekla Crvenoj zvezdi kaznu za incidente protiv Valensije

Izvor: MN PRESS

Evroliga je kaznila Crvenu zvezdu 25.000 evra i zatvarenjem 20 odsto dvorane za neku od sljedećih utakmica crveno-bijelih. Razlog te kazne su incidenti koje su navijači pravili na meču protiv Valensije u "Pioniru", u porazu ekipe Saše Obradovića na Badnje veče.

Evroliga je podsjetila da se ovom odlukom aktivirala ranije izrečena uslovna kazna ograničenja kapaciteta Zvezdine hale. Prvobitna odluka izrečena je 10. decembra.

Zvezda će sljedeću utakmicu pred svojim navijačima odigrati 30. januara, protiv Dubaija u Beogradskoj areni, u kojoj će do tada biti okončano Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Zbog tog turnira "vječiti" rivali preselili su se privremeno u Pionir.

Pored toga, Zvezda ovog četvrtka počinje seriju gostovanja, jer gostuje Milanu, poslije čega je očekuju dueli protiv Monaka i Virtusa sljedeće nedjelje.