Potres u Formuli 1: Poslije dvije trke odlazi jedan od najmoćnijih ljudi

Adrijan Njui nije dugo izdržao, poslije samo četiri mjeseca i dve trke na čelu Aston Martina riješio je da ode.

Nevjerovatne stvari dešavaju se na startu sezone u Formuli 1. Šef Aston Martina Adrijan Njui mogao bi da se povuče sa te pozicije nakon samo dvike trke u sezoni, a razlog za to su njegovi nedavni medijski istupi.

Njui je kritikovao Hondu tokom Velike nagrade Australije i na konferenciji za medije je istakao da je nezadovoljan svime u vezi Honde od motora do rezervnih delova.

Sada bi mogla da ga zamijene neka velika imena poput Kristijana Hornera, Andreasa Sejdla, a pominao se čak i Flavio Brijatore. Ipak najveći favorit je Džonatan Vitli. On je trenutno šef Audija, a odatle je stigao iz Red Bula. Dobro se poznaje sa Njuijem sa kojim je dugo radio.

Navodno je sve već dogovoreno, ali će još neko vrijeme Njui voditi tim, odnosno otići će sa tog mjesta i na kraju će ukupno biti šef tek četiri meseca. Već u Šangaju ga nije bilo i navodno on sada želi da ode stepenicu niže i da se posveti razvoju bolida.

U prva dva trkačka vikenda Aston Martin je uz Kadilak ostao jedina ekipa bez bodova, a Fernando Alonso je prvi izašao javno i kritikovao je to u kakvoj je stanju bolid. Uz to su on i Lens Strol čak i odbili da voze zbog smetnji i opasnosti po svoje zdravlje.

