Ratnička pobjeda Zvezde u Milanu!

22 : 31 Kraj utakmice, Zvezda je pobijedila Armani! Zaigrala je Zvezda kao jesenas u 4/4 i pregazila domaćina u posljednjoj četvrtini, 34:13, za veliku pobjedu u Milanu!

22 : 29 Enis koristi slobodno bacanje, Zvezda vodi 100:96 Crveno-bijeli imaju loptu pod svojim košem na 29 sekundi do kraja.

22 : 29 Važni poeni Čime Monekea, pa Odželej blokira Gudurića Pogodio je poslije ofanzivnog skoka Čima Moneke za Zvezdinih "plus 5", a onda je Semi Odželej blokirao Gudurićev šut za tri poena pri vođstvu 100:95. U toku je posljednji minut!

22 : 28 Marko Gudurić daje trojku za nadu Armanija Srpski bek poentirao je za minus 3 domaćih, 95:98. Saša Obradović zove tajm-aut na 1:28 minuta do kraja.

22 : 28 Mekintajer rade i zakucava za vođstvo 98:92 Zvezda u odličnoj poziciji na minut i po do kraja.

22 : 22 Moneke za Zvezdinih "plus 5" Krilni košarkaš Zvezde iskoristio je oba penala, za vođstvo 96:91 na 2:15 minuta do kraja. Rezultat u posljednjoj četvrtini je 26:9 za Zvezdu

22 : 20 38' Kalinić blokira Ledeja u važnom trenutku! Ledej je krenuo snažno na prodor, a Kalinić ga je faulirao poslije trka preko cijelog terena. Zvezda na dva i po minuta do kraja vodi 94:91.

22 : 18 Miler-Mekintajer promašuje bacanje Zvezda vodi 94:91 nakon što je iskoristio drugo na tri minuta do kraja.

22 : 17 37' Domaći su bijesni, Šilds mora napolje! Ponovo ga je nadmudrio Nikola Kalinić i primorao na petu ličnu grešku! Sa linije penala je srpski košarkaš ponovo donio vođstvo, 93:91, poslije trojke koju je pogodio upravo Šilds. Bio je to njegov 22. i posljednji poen večeras.

22 : 15 36' Džered Batler je uhvatio ritam, Zvezda vodi 89:88 Već deseti poen najboljeg igrača Zvezde u 4/4, nakon što je u prethodne tri ubacio osam.

22 : 15 Odželej zakucava za vođstvo Zvezde! Napali su crveno-bijeli "mismeč" u odbrani Armanija, Jago je dodao Odželeju, a on zakucao za 87:86 u 35. minutu.

22 : 15 34' Batler za vođstvo Zvezde, Bruks odmah uzvraća! Džered Batler je u svom napadačkom ritmu donio prednost Beograđanima, 85:83, a onda je Armoni Bruks uzvratio trojkom za 86:85.

22 : 15 33' Konačno, Nikola Kalinić! Minus 4! Ovo je bio potez u njegovom stilu! Ukrao je loptu Šejvonu Šildsu, a onda ga primorao na četvrti prekršaj, uz koš. Arani sada vodi 83:79, a Kalinić će poslije tajm-auta imati dodatno bacanje Izvor: Savino Paolella/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

22 : 06 32' Jago vraća Zvezdu na "minus 6" Batler ga je proigrao u uglu, a Brazilac je pogodio trojku za zaostatak od šest poena, 77:83.

21 : 58 30' Potpuno pomračenje Džereda Batlera Džered Batler u prvom poluvremenu je napravio faul kojim je častio domaće bacanjima, a sada je na sekund do kraja napada faulirao Ledeja. Potom je ispustio Bolmara, a onda je i u napadu odigrao katastrofalno u posljednjem napadu u 3/4. Izvor: MN PRESS, AD/CIAMILLO

21 : 57 29' Armaniju potrebno manje od minut Zek Ledej koristi trojku da poveća vođstvo za 80:67, kao što i Armani u nekoliko uzastopnih napada koristi padove koncentracije u Zvezdinoj odbrani.

21 : 56 28' Zvezdina energija je opet tu Ovog puta ne odustaju crveno-bijeli. Kalinićeva trojka na "minus 12" (59:70) razmrdala je crveno-bijele, koji su na talasu te energije prišli na "minus 8", trojkom Džordana Nvore za 65:73.

21 : 44 Veliki Zvezdini problemi u odbrani, gubi 68:57 I kada napad funkcioniše, i kada Kalinić pogodi za "minus 10", na drugoj strani se dogodi da dvojica igrača Zvezde čuvaju istog igrača Armanija.

21 : 37 22' Dobar početak Zvezde Crveno-bijeli u treću četvrtinu ulaze sa 4:0. Nvora je poentirao za "minus 7" (48:55).

21 : 22 Na poluvremenu Armani vodi 55:44 Strijelci: Armani: Braun 4, Elis 5, Buker 7, Bolmaro 8, Bruks 5, Gudurić 6, Šilds 9, Nibo 11

Braun 4, Elis 5, Buker 7, Bolmaro 8, Bruks 5, Gudurić 6, Šilds 9, Nibo 11 Zvezda: Mekintajer 6, Batler 5, Kalinić 1, Izundu 4, Motijeunas 2, Nvora 12, Odželej 2, Moneke 12

21 : 18 20' Zvezda je došla sebi Timska odbrana Zvezde i asistencija Batlera za Moneea, koji poentira za "minus 8" (44:52). Armani traži tajm-aut.

21 : 15 18' Pad Zvezde Ognjen Dobrić izlazi poslije nekoliko promašaja iz dobrih pozicija (0/5 iz igre), a Armani stiče maksimalno vođstvom, 49:38.

21 : 10 Kalinić poklanja poene Lorenzu Braunu, 43:34 Nekadašnji plejmejker Zvezde dobio je poklon od iskusnog košarkaša crveno-bijelih i iskoristio ga je. Lako je poentirao iz kontranapada i donio Armaniju vođstvo 43:34. Saša Obradović okuplja ekipu na tajm-autu. Izvor: MN PRESS

21 : 06 Armani na "plus 5" na polovini 2/4 Čima Moneke iskoristio je slobodna bacanja za rezultat na semaforu 39:34 u korist Armanija.

20 : 57 Zvezda vodi na kraju 1/4 Serija penala i koš Semija Odželeja za vođstvo Zvezde na kraju prve četvrtine, 27:25.

20 : 51 8' Zvezda odgovorila, vodi 25:22 Mekintajer, Izundu i Batler nisu dozvolili Armaniju da se odlijepi, već su napravili seriju i donijeli prednost.

20 : 42 Armani za pet minuta ušao u ritam Šejvon Šilds i Devin Buker pogodili su trojke za vođstvo Italijana 16:12. Zastao je Zvezdin napad na početku 3. minuta, poslije koša Džordana Nvore za vođstvo 12:5. Domaćin je u seriji 11:0.

20 : 41 2' Dobar početak Zvezde Čima Moneke pogodio je trojku za vođstvo Beograđana 5:0, poslije čega je Armoni Bruks "upisao" domaće košem za 2:5.

20 : 27 Gudurić protiv svojih Marko Gudurić ove sezone postiže po 9,5 poena za Armani u Evroligi. Najbolji strijelac njegovog tima je Armoni Bruks sa 14 poena po meču, a drugi je bivši krilni centar Partizana Zek Ledej, sa 12,3 poena u prosjeku. Izvor: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

20 : 26 Zvezda bez Bolomboja Centar Zvezde Džoel Bolomboj propustiće ovaj meč, objavila je Arena sport. Putovao je sa ekipom, ali je još rano za njegov debi ove sezone poslije oporavka od teške povrede. Stefan Miljenović takođe je van sastava.

20 : 26 Saša Obradović organizovao sastanak pred meč Poslije niza loših igara, rezultata i ulaska u krizu, trener Zvezde Saša Obradović napravio je sastanak sa timom pred meč protiv Armanija. "Radimo šta je potrebno pred utakmicu. Malo smo morali da se 'resetujemo' u nekim informacijama, kako bi to trebalo da izgleda. Odradili smo odličan trening, momci su vrlo pozitivni i izašli danas. Isto sam veoma pozitivan što se tiče nastavka", rekao je Obradović pred meč. Izvor: MN PRESS

20 : 25 Evo zašto je meč jako važan Poslije šest poraza u posljednjih osam kola Evrolige, Zvezda ima skor 11-10, Italijani su takođe na učinku 11-10 i u prvom meču pobijedili su crveno-bijele u Beogradu, 92:82. Pogledajte kako izgleda tabela:



Standings provided by

Standings provided by Sofascore