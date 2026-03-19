Pogođen američki lovac pete generacije: Avion od 100 miliona dolara hitno obustavio misiju u Iranu

Autor Vesna Kerkez
Prinudno sletio američki lovac F-35 u jednu od američkih vazduhoplovnih baza na Bliskom istoku.

Prinudno sletio američki lovac F-35 Izvor: U.S. Department of Defense photo

Američki lovac F-35 prinudno sletio na pistu jedne američke vazduhoplovne baze na Bliskom istoku, javlja "CNN". Nije zvanično potvrđeno, ali se vjeruje da ga je pogodila iranska raketa.

Za "CNN" su to potvrdila dva izvora. Kapetan Tim Hokins, portparol američke Centralne komande, izjavio je da je stelt avion pete generacije bio na misiji iznad Irana kada je odjednom morao prinudno da sleti.

Avion čija vrijednost je veća od 100 milina dolara je uspio bezbjedno da sleti, a pilot je u dobrom stanju. Istraga je u toku.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

Pročitajte i ovo

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ