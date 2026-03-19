Pogođen američki lovac pete generacije: Avion od 100 miliona dolara hitno obustavio misiju u Iranu

Prinudno sletio američki lovac F-35 u jednu od američkih vazduhoplovnih baza na Bliskom istoku.

Izvor: U.S. Department of Defense photo

Američki lovac F-35 prinudno sletio na pistu jedne američke vazduhoplovne baze na Bliskom istoku, javlja "CNN". Nije zvanično potvrđeno, ali se vjeruje da ga je pogodila iranska raketa.

Za "CNN" su to potvrdila dva izvora. Kapetan Tim Hokins, portparol američke Centralne komande, izjavio je da je stelt avion pete generacije bio na misiji iznad Irana kada je odjednom morao prinudno da sleti.

Avion čija vrijednost je veća od 100 milina dolara je uspio bezbjedno da sleti, a pilot je u dobrom stanju. Istraga je u toku.

Pogledajte video:

Iran’s IRGC released a footage reportedly showing U.S. F-35 jet being hit over Iran.



Note that we can't independently confirm the authenticity of the footage. — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.