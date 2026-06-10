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Curenje gasa iz cisterne u Trebinju, vatrogasci spriječili veći incident

Curenje gasa iz cisterne u Trebinju, vatrogasci spriječili veći incident

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje intervenisali su nakon curenja gasa iz cisterne na lokalitetu Mili. Nije bilo povrijeđenih niti opasnosti po okolne objekte.

Trebinje: Curenje gasa iz cisterne na lokalitetu Mili, situacija stavljena pod kontrolu Izvor: hercegovinapress.com

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje intervenisali su danas na lokalitetu Mili nakon prijave građana da iz cisterne curi gas.

Komandir jedinice Dejan Kašiković rekao je da su vatrogasci-spasioci po dolasku na lice mjesta brzo obezbijedili područje i preduzeli sve neophodne mjere zaštite.

"Brzom i profesionalnom reakcijom obezbijedili smo mjesto događaja, preduzeli sve potrebne mjere zaštite i spriječili nastanak većih posljedica po stanovništvo i imovinu", izjavio je Kašiković.

On je naveo da je u saradnji sa nadležnim službama situacija stavljena pod kontrolu, te da je područje osigurano do potpunog otklanjanja kvara na cisterni.

Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji vatrogasaca nije bilo povrijeđenih osoba, niti je došlo do ugrožavanja okolnih objekata.

Iz Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje poručili su da nastavljaju da prate situaciju na terenu, te apelovali na građane da u slučaju sličnih incidenata odmah obavijeste nadležne službe pozivom na broj 123.

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Tagovi

Trebinje cisterna vatrogasci

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