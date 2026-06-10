Teški gubici Pentagona: Uništeni F-35, Apač i deseci dronova, šteta premašuje milijarde dolara

Prema podacima analitičkog profila EGYOSINT, američke vazduhoplovne snage od kraja februara do početka juna pretrpele su ogromne gubitke u letelicama i opremi tokom sukoba na Bliskom istoku.

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Od početka vojnih operacija na Bliskom istoku, američke vazduhoplovne snage pretrpjele su neočekivano velike materijalne i finansijske gubitke.

Prema najnovijem pregledu vojnih gubitaka koji obuhvata period od 28. februara do 8. juna 2026. godine, a koji je objavio poznati OSINT analitički profil EGYOSINT, Pentagon se suočava sa milijardama dolara štete zbog uništenih i oštećenih letjelica.

Iako se američka vojska tradicionalno oslanja na apsolutnu dominaciju u vazduhu, sukobi iznad Irana i Kuvajta pokazali su da su čak i najsavremeniji sistemi ranjivi na gustu protivvazdušnu odbranu.

1 F-35 Lightning II ($110 miliona) - Ponos američke stelt tehnologije pogođen je iranskim protivvazdušnim raketnim sistemom.

- Ponos američke stelt tehnologije pogođen je iranskim protivvazdušnim raketnim sistemom. 3 F-15E Strike Eagle ($90 miliona po komadu) - Ukupno tri višenamjenska lovca-bombardera oborena su u vazdušnom prostoru iznad Kuvajta i Irana.

- Ukupno tri višenamjenska lovca-bombardera oborena su u vazdušnom prostoru iznad Kuvajta i Irana. 1 A-10 Thunderbolt II - Legendarni avion za podršku kopnenim snagama srušio se u Iranu tokom rizične operacije borbenog traganja i spašavanja.

Katastrofalan udarac za logistiku, podršku i nadzor

Najveći pojedinačni finansijski udarac za Sjedinjene Američke Države ne dolazi od gubitka lovaca, već od uništenja strateških platformi za rano upozoravanje i logističku podršku, koje je izuzetno teško i skupo zamijeniti.

Najveći gubitak na zemlji predstavlja avion E-3 Sentry AWACS, čija se vrijednost procenjuje na čak 700 miliona dolara. Ova letelica, koja služi kao "leteći radar", uništena je dok se nalazila u vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan.

Pored toga, logistička i transportna mreža pretrpele su teške gubitke:

Više od 2 KC-135 aviona-cisterni potpuno su uništeni , dok je čak sedam oštećeno u napadima.

, dok je čak sedam oštećeno u napadima. 2 MC-130J Commando II ($100 miliona po komadu) - Specijalni transportni avioni uništeni su tokom operacija na zemlji.

Rat u 2026. godini u velikoj mjeri definišu bespilotne letjelice, a američki arsenal platio je ogromnu cijenu u sukobu sa iranskim sistemima protivvazdušne odbrane koji su se pokazali veoma efikasnim.

28 MQ-9 Reaper + 1 MQ-1C UCAV - Masovno uništenje flote jurišno-izviđačkih bespilotnih letjelica.

- Masovno uništenje flote jurišno-izviđačkih bespilotnih letjelica. 1 MQ-4C Triton ($250 miliona) - Gubitak ovog visokotehnološkog mornaričkog drona za dalekometno izviđanje predstavlja veliki obavještajni udarac za američku mornaricu.

Tokom operacija spasavanja oborenih pilota i podrške specijalnim snagama na terenu, helikopteri su se našli na direktnom udaru.

1 AH-64 Apache ($35 miliona) - Ponos američkih helikopterskih jedinica oborila je Iranska revolucionarna garda iznad Ormuskog moreuza.

- Ponos američkih helikopterskih jedinica oborila je Iranska revolucionarna garda iznad Ormuskog moreuza. 2 CH-47 Chinook ($50 miliona po komadu) - Teški transportni helikopteri uništeni su tokom misija.

- Teški transportni helikopteri uništeni su tokom misija. 4 AH-MH Little Bird - Laki helikopteri koji se prvenstveno koriste u operacijama specijalnih snaga.

- Laki helikopteri koji se prvenstveno koriste u operacijama specijalnih snaga. 1 HH-60M - Izgubljen na teritoriji Iraka.

- Izgubljen na teritoriji Iraka. 1 HH-60W - Napredni helikopter za spasavanje oštećen tokom borbenih misija iznad Irana.

Kada se saberu podaci koje navodi EGYOSINT, samo procijenjena vrijednost letjelica za koje je eksplicitno navedena cijena prelazi 1,66 milijardi dolara.

Ako se tom iznosu dodaju 28 uništenih MQ-9 Reapera (čija pojedinačna cena iznosi oko 30 miliona dolara), oštećeni avioni-cisterne, kao i uništena sofisticirana oprema, stvarni troškovi zamjene i popravki za Pentagon postaju višestruko veći.